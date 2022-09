Gustavo Bolívar explota contra marcha del 26S contra el gobierno Petro: “Quien quiera protestar, proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas”

La oposición prepara una protesta social el próximo 26 de septiembre, con el fin de manifestarse en contra de la reforma tributaria, pensional y el alza de la gasolina. A pesar de que en años anteriores defendió el derecho a marchar, el senador Gustavo Bolívar no cesa las críticas contra quienes saldrán a las calles.

En su cuenta de Twitter, el senador aseguró que se trata de un esfuerzo para cubrir una deuda que dejó el Gobierno anterior, tildando al expresidente Iván Duque de “derrochador”.

“Para cubrir la enorme deuda que dejó el derrochador Iván Duque, la gasolina subirá solo 200 pesos en octubre, noviembre y diciembre. Para no afectar la inflación, el ACPM no subirá. Esto se llama responsabilidad fiscal”, publicó el senador del Pacto Histórico.

Para cubrir la enorme deuda q dejó el derrochador Iván Duque, la gasolina subirá solo $200 en Oct, Nov y Dic.

Para no afectar inflación, ACPM no subirá.

Esto se llama responsabilidad Fiscal.

Quien quiera protestar proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 20, 2022

Con esto, el senador aseguró que los promotores deberían manifestarse en contra del expresidente: “Quien quiera protestar proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas”.

Gustavo Bolívar no ha dejado de subestimar los motivos por los cuales se está organizando una protesta el próximo 26 de septiembre. Incluso, en un trino, calificó de “ignorantes” y “pagos” a quienes asistirán.

“La posverdad es tan efectiva que no me extrañaría ver pobres protestando contra una reforma tributaria en la historia que grava a mineras, bancos e ingresos y patrimonios del 2 % más rico de la población. Algunos irán utilizados en su ignorancia y otros pagos. No serán muchos”, expresó el senador en Twitter.

La Post verdad es tan efectiva q no me extrañaría ver pobres protestando contra una Reforma Tributaria en la historia que grava a mineras, bancos e ingresos y patrimonios del 2% más rico de la población.

Algunos irán utilizados en su ignorancia y otros pagos.

No serán muchos. pic.twitter.com/ejc8ezF4Yw — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 19, 2022

Además, el senador aseguró que la marcha del 26 de septiembre “debería ser la marcha del estrato 6″.

“Aunque parcial, porque muchos de ese estrato pagaremos con gusto los impuestos que necesita el Gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal. No soy pendejo. Si se hunde el país, se hunden mis empresas”, señaló Bolívar.

#ALaCalle26S debería ser la marcha del estrato 6, aunque parcial, porque muchos de ese estrato pagaremos con gusto los impuestos que necesita el gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal.

No soy pendejo. Si se hunde el país se hunden mis empresas. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 19, 2022

Mientras tanto, la marcha sigue ganando tracción. Ya son varios los congresistas y personalidades políticas de la oposición que invitan a sumarse. Uno de ellos es el representante Miguel Polo Polo.

“¡A marchar este 26 de septiembre contra el nefasto gobierno del exguerrillero! ¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra fuerza pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!”, trinó.

¡A marchar este 26 de septiembre contra el nefasto gobierno del ex guerrillero! ¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra fuerza pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro! — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) September 17, 2022

Estos pronunciamientos de Bolívar, como era de esperarse, no cayeron bien en los organizadores de la movilización, quienes no tardaron en salir a responderle.

Uno de los más críticos con Bolívar fue el arquitecto Pierre Onzoga, quien fue uno de los organizadores de la marcha contra las Farc en 2008.

“Se precia social y apoya al Gobierno que les cobrará más a los colombianos por la libra de arroz, sal, azúcar en las tiendas, y apoya a quien va a cancelar partidos a dedo”, le respondió Onzaga a Bolívar.

El promotor de la marcha le pidió incluso a Bolívar que también salga a marchar, porque “sus votantes saldrán”.

“Se va a quedar solo”, le advirtió Onzaga al senador del Pacto Histórico.

“Petro quiere acabar con la economía subiendo la gasolina y los alimentos en la tributaria, haremos un grito contra las reformas para que se eliminen de inmediato”, aseguró el promotor de esta movilización.

La jornada del 26 de septiembre no es un paro, pero quienes la convocan buscan que sea un estallido social por los anuncios del Gobierno. Si la asistencia de los ciudadanos a las calles resulta exitosa, Petro pasará de ser un líder de movilizaciones sociales en el pasado a un presidente que las tendrá que enfrentar y capotear.

Mientras los políticos opositores analizan cómo sumarse indirectamente a la iniciativa, el grupo de ciudadanos avanza en las regiones con la convocatoria. No tienen financiación económica, pero están distribuidos en comités regionales desde donde convencen a tenderos, transportadores y demás ciudadanos.