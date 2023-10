Gustavo Bolívar le lleva la contraria a las encuestas y habla de ganar en primera vuelta; plantea una última tarea y la estrategia para obtener el triunfo

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, aún no termina de creerle a las encuestas, que coinciden en que él va de segundo y, en algunas, hasta de tercero en la carrera por el Palacio del Liévano.

Promete una guerra frontal contra el hambre y anuncia que destinaría billón y medio de pesos cada año para contratar con cooperativas y juntas de acción comunal. Además, habla de reforestar a Bogotá con los jóvenes en la ciudad que no encuentran empleo.

Gustavo Bolívar exalta la gestión del Gobierno de Petro y el público lo chifla: “Este país no es un caos”

No obstante, no entregó detalles sobre si contempla, como Gustavo Petro, cambiar los diseños de la primera fase, que buscaría modificar el sistema de transporte elevado por uno subterráneo. Sin embargo, el candidato ya firmó ante una notaría que no tocará el megaproyecto que ya está contratado.