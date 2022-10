Gustavo Bolívar, molesto con que se eliminara la financiación estatal para las campañas electorales y el voto obligatorio de la reforma política

Este martes, después de más de ocho horas de discusión, se aprobó en segundo debate la reforma política anticorrupción del Gobierno. Las listas cerradas y bloqueadas pasaron a la siguiente fase, pero dos de los puntos más polémicos, el voto obligatorio y la financiación predominantemente estatal de las campañas, fueron descartados.

A pesar de la victoria para la bancada oficialista, el proyecto de Acto Legislativo se depuró y el rechazo a algunas propuestas, que argumentan que son centrales para darle un carácter de lucha anticorrupción, es motivo de frustración para algunos.

No pasó financiación estatal de las campañas.

Tampoco pasó voto obligatorio

Volveremos a insitir en 2o debate en estos 2 artículos — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 11, 2022

Uno de ellos es el senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien aseguró que la eliminación de la financiación estatal significaría mantener “arrodillado” al Congreso de la República.

“No pasó financiación estatal de las campañas. Mayorías del Congreso quieren que privados sigan “donando” dinero a candidatos. Esto perpetúa la corporatocracia y mantiene arrodillado al Congreso”, criticó el senador del Pacto Histórico.

También lamentó que se haya descartado el voto obligatorio, pero anunció que la bancada no dejará de abogar por esos puntos: “Volveremos a insistir en segundo debate en estos dos artículos”.

La idea de esta iniciativa es modificar algunos aspectos del sistema electoral colombiano y dar herramientas para que la política del país sea más transparente. Sin embargo, el voto obligatorio se cayó por falta de respaldo, las listas cerradas se mantienen, el transfuguismo político pasará al siguiente debate y queda abierta la posibilidad para que los congresistas puedan ser ministros.

“Este acto legislativo busca hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana y adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz. Para hacerle revisión, profundización y ajustes institucionales necesarios de la democracia en Colombia, que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales para hacerles frente a los retos de construcción de la paz del país”, dijo el ministro del Interior Alfonso Prada.

La pelea de Roy Barreras y Jota Pe Hernández

Algunas de las discusiones en el segundo debate de la reforma política anticorrupción subieron de tono por discordancias frente al articulado de la misma.

Uno de esos momentos llevó a que los senadores Roy Barreras y Jota Pe Hernández, ambos de fuerzas políticas aliadas del gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvieran una acalorada discusión por el tema de las listas cerradas, una de las propuestas que contempla la reforma política.

El asunto de fondo es que ese punto, considerado como el corazón de la reforma, se estaba embolatando, porque varios sectores pidieron no acompañar esa propuesta y Hernández pidió la palabra para acusar a Barreras de estar haciendo lobby por las curules. “Está puesto por puesto cuando ve que se le va a caer la lista cerrada”, dijo el congresista de la Centro Esperanza-Alianza Verde.

El comentario de Jota Pe fue respaldado por los sectores independientes y de oposición, por lo que Barreras pidió de inmediato una réplica. “Usted tiene un estilo muy peculiar que le da likes, que le da réditos. Aquí hay partidos políticos que tienen la historia que usted no tiene. Está acostumbrado a insultar al Congreso, está acostumbrado a insultar a congresistas y algunos se ríen de su propio insulto. Su éxito es insultar en lugar de proponer”, dijo Barreras.

Mientras que Barreras intervenía se escucharon gritos diciéndole al presidente del Congreso “puestero”, pero se desconoce quién lo hizo.

Sin embargo, Barreras no prestó atención y señaló: “Seguiremos adelante y vamos a cumplir el mandato popular. El mandato popular es el cambio y arrancar el sistema clientelar del país. Su lugar es insultar en lugar de proponer. Es mi réplica y no hay réplica de réplicas”, finalizó Barreras para informarle a Hernández que no podía responder a las palabras que acababa de escuchar.