Gustavo Bolívar propuso que policías investigados por supuesto abuso de autoridad en medio del Paro también sean gestores de paz

El senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar se sumó a las voces que consideran que los policías investigados por supuesto abuso de autoridad en medio de las protestas también estén incluidos en la propuesta de paz total del Gobierno.

“Sí a gestores de paz. Y pido respetuosamente al presidente Gustavo Petro que incluya en el decreto a policías judicializados por abusos durante el estallido social. Con equilibrio avanzamos más. Esos policías fueron adoctrinados en el odio contra la juventud. Ese atenuante juega en su favor”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

#SiAGestoresDePaz y pido respetuosamente al Pte @petrogustavo que incluya en el decreto a POLICIAS judicializados por abusos durante el estallido social

Con equilibrio avanzamos más.

Esos policías fueron adoctrinados en el odio contra la juventud. Ese atenuante juega en su favor — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 15, 2022

Precisamente, en las últimas horas, se ha generado toda una tormenta alrededor de este tema, ya que mientras que el presidente Gustavo Petro impulsó el decreto que crea la comisión para la revisión de casos de detenidos con ocasión de las marchas sociales, los uniformados que están relacionados con algún cuestionamiento en medio del Paro están siendo retirados de la institución y contarían con pocas garantías.

SEMANA reveló que desde hace unos días se empezaron a tomar decisiones de fondo sobre estos casos. Una de ellas fue una resolución que sacó de la institución al patrullero Abberson de Jesús Acosta, quien fue retirado del servicio activo de la Policía.

El argumento fue que la institución “perdió confianza y credibilidad en el funcionario”. Acosta está relacionado con la muerte de Alejandro Zapata, quien participó en las revueltas de la primera línea en el sector de Banderas, en Bogotá, en 2021 y falleció por esos hechos. Según expresó el uniformado, no entiende por qué se tomó la decisión, luego de once años de servicio. Además, asegura que es inocente, ya que hasta el momento está imputado por homicidio, por lo que aún no ha sido condenado.

Otro de los casos de patrulleros que han salido de la institución en medio de las decisiones de este nuevo gobierno, es Néstor Samuel Pacheco Niño, quien fue sacado de la Policía por razones similares.

Esas salidas han generado un ruido en el mundo político y reclamos de quienes consideran que los uniformados deberían tener el mismo tratamiento que los detenidos de la primera línea. Una de las que cuestionó esas decisiones fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien reclamó que no es un trato justo.

“¿En qué va a terminar esto? Vamos a quedar a merced de la primera línea”, cuestionó Cabal. Y agregó: “¿Misericordia con los condenados y severidad con los investigados?”, dijo.

La congresista uribista pidió rodear a la fuerza pública, ya que considera que han sido “perseguidos” y “castigados” por hacerle frente a la primera línea. “Los delincuentes tienen todo un gobierno que aboga por ellos. ¡Nuestros héroes no se tocan!”, reclamó Cabal.

Hace unos días el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que estaban evaluando la posibilidad de volver gestores de paz a miembros de la Policía investigados por estos hechos. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha tomado una decisión de fondo sobre el tema.

“Estamos en la disponibilidad de revisar casos de miembros de la fuerza pública que nos puedan contribuir a superar esta conflictividad del territorio”, afirmó Prada.

Mientras se toma una decisión de fondo, los uniformados sienten que han quedado abandonados. Así lo expresó el patrullero Héctor Pacheco Niño que fue destituido por la Policía en medio de esos hechos, por una persona que resultó fallecida en Usme en 2021.

“La Policía decide retirarme, apartarme del cargo. Se siente uno sin moral, sin nada, trabajando uno a costa de nada, y que le salgan a uno de un momento a otro con esto, lo dejan sin palabras”, aseguró el patrullero a SEMANA. Como el de Pacheco habría varios casos similares que se encuentran en la misma situación y que reclaman un tratamiento justo.