Gustavo Bolívar se confiesa sobre la renuncia de uno de sus estrategas políticos: “Tenía que hacer una cantidad de payasadas”

Gustavo Bolívar sigue su camino firme de cara a la consulta interpartidista que se realizará en el mes de octubre, de donde saldrá el candidato que tendrá el Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2026.

En medio de la preparación como precandidato presidencial, Bolívar hizo una confesión sobre la renuncia de uno de sus asesores políticos, porque asegura que lo quieren poner a hacer cosas con las que no está de acuerdo.

“Me dijeron que tenía que hacer una cantidad de payasadas con las que yo no estuve de acuerdo. Uno de ellos renunció, porque me dijo: ‘Si usted no hace lo que le decimos entonces, ¿para qué nos contrata?’“, señaló Bolívar.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social manifestó que la mayoría de cosas que le piden los asesores lo hacen pensar que tiene que “engañar a la gente”, por lo que se mostró en contra de hacerlo.

“Yo no voy a engañar a la gente para ganar”, sentenció Bolívar en un mensaje que compartió en sus redes sociales, donde contó con detalles cuáles eran esas solicitudes que no está dispuesto a cambiar.

“Por qué tengo que usar algo que no me gusta”, se cuestionó Gustavo Bolívar. | Foto: COLPRENSA

Entre las cosas que le pidieron está cortarse el pelo, empezar a usar corbata, salir a la calle a consumir alimentos como perros calientes, arepas o empanadas. Además, que tiene que montar en Transmilenio, alzar niños y realizar baile en TikTok o ir a fiestas de pueblo.

“Eso son payasadas”, manifestó Bolívar, quien explicó que el pelo no se lo va a cortar, aunque si considera organizarlo un poco mejor. “Yo por qué me voy a cortar mi pelo, si yo siempre he tenido el pelo largo. La gente me conoce así”.

Frente al uso de la corbata confesó que nunca ha usado una y que no piensa usarla. “Por qué tengo que usar algo que no me gusta”, resaltó, al tiempo que también se mostró en contra de salir a la calle a comer.

“No, eso tampoco lo voy a hacer, porque yo hoy no lo hago. Eso es mentira, hoy no lo hacemos. Yo creo que uno tiene que ganar la presidencia es con argumentos, con buenas ideas”, insistió el precandidato del Pacto Histórico.

También se negó a publicar videos o fotos bailando y montando en Transmilenio. “Si me monto a un Transmilenio y me hago un video para que la gente diga: tan humilde, estoy engañando a la gente”, sentenció.

“¿Por qué tengo que engañar a la gente para que piensen que soy una persona del pueblo? Soy del pueblo porque nací entre el pueblo, porque nunca me he olvidado del pueblo, porque lucho por el pueblo y porque conozco las necesidades del pueblo, no porque me van a subir a un Transmilenio", indicó Bolívar.

El precandidato insistió: “Alzar niños, abrazar ancianos, comer cosas en la calle, hacer bailes pendejos que yo nunca hago, cortarme el pelo, ponerme corbata, hablar de una manera, hablar de la otra; yo digo que no, prefiero ser auténtico, que la gente sepa que quien les está hablando soy yo”.