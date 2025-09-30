Suscribirse

Política

Gustavo Bolívar sobre una posible segunda vuelta entre Quintero y De la Espriella: “Tengo que escoger entre el cáncer y el sida”

En conversación con SEMANA, el precandidato presidencial reveló sus cartas de cara a las elecciones de 2026 y dijo para quién sería su voto si se retira definitivamente de la contienda.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 9:57 p. m.
Gustavo Bolívar destapó sus cartas de cara a las elecciones de 2026 y señaló para quién sería su voto en un particular escenario de segunda vuelta.
Gustavo Bolívar destapó sus cartas de cara a las elecciones de 2026. | Foto: Semana

Siguen tensos los ánimos entre los miembros del Pacto Histórico de cara a lo que será la elección del candidato que representará las banderas de la izquierda en la contienda electoral de 2026.

Contexto: Gustavo Bolívar confesó si renunciaría a su visa en solidaridad con Petro: contó razón por la que va tanto a Estados Unidos
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. | Foto: Fotos: Colprensa

En conversación con SEMANA, Gustavo Bolívar se fue de frente nuevamente contra la aspiración de Daniel Quintero y contra el partido del presidente Petro por cuenta de los guiños que le han hecho a esta candidatura. Criticó severamente la “falta de coherencia” de las dirigencias del pacto.

Y aunque las diferencias de Bolívar con la candidatura de Daniel Quintero han sido explícitas, lo cierto es que aseguró que si, en una eventual segunda vuelta, el contrincante de Quintero es de la Espriella, su voto sería por el representante de la izquierda.

Contexto: “El cambio no era cambiar unos hampones por otros”: la reflexiva publicación de Gustavo Bolívar que pone en la mira a un nuevo petrista
De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.
De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. | Foto: Colprensa

“Si el contrincante es de la Espriella, yo voto por Quintero. Tengo que escoger entre el cáncer y el sida, sencillamente”, aseguró Bolívar, quien además dijo que su decisión estaba relacionada con las declaraciones de De la Espriella, quien en una entrevista también aseguró que iba a “destripar a la izquierda”.

“Eso significa que volvemos a los tiempos donde destriparon a la izquierda y a él hay que creerle porque él fue abogado de todo el paramilitarismo y, con esa frase, nos tiene a todos en alerta. Uno tiene que ser responsable también. Si la segunda vuelta ya es entre Roy y de la Espriella, voto por Roy (…) pero aquí uno tiene que escoger entre el erario y defender la vida; y yo defiendo la vida, el erario lo recuperamos después”.

Contexto: Gustavo Bolívar se va de frente contra Daniel Quintero y sectores de la izquierda Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, habla sobre la consulta presidencial del Pacto Hi
.
"Si él llega a derrotar a Iván (Cepeda), yo me le meto a Quintero en marzo", dijo Gustavo Bolívar sobre las elecciones en el petrismo. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Juan Carlos Sierra

En la entrevista también señaló fuertemente la “incoherencia” en la que se ha visto envuelto su partido y acusó a varios de sus miembros de estar cayendo en las “mismas prácticas de los partidos que tanto hemos criticado”.

“Es lamentable que hayamos perdido la coherencia con ese candidato (Daniel Quintero), porque no tuvimos un partido con unas instancias éticas y de disciplina capaces de decirle: ‘Señor, usted está inmerso en un juicio por corrupción. Respetamos su derecho a la defensa, el debido proceso y su presunción de inocencia’ (…) pero nosotros en el pasado hicimos campaña en favor de Petro contra un señor que tenía idéntica situación jurídica, como Rodolfo Hernández; ahí perdimos la coherencia”, dijo Bolívar.

El Debate, entrevista Gustavo Bolívar
El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Gustavo Bolívar. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Finalmente, aclaró que “uno no puede creer que cuando hay un presunto corrupto en la derecha es malo, pero si el presunto corrupto está en la izquierda, entonces sí hay que darle todas las garantías. Uno no puede tener doble moral y rasero en la política”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Bolívar sobre una posible segunda vuelta entre Quintero y De la Espriella: “Tengo que escoger entre el cáncer y el sida”

2. Gustavo Petro compartió mensaje de reconocido actor de Hollywood que se despachó contra Trump

3. Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido. Petro firmó el decreto

4. Guardianes se durmió cuidando al tigre: así terminó el primer partido de los playoffs de la MLB

5. Aumenta el precio de la visa americana: este es el nuevo costo y la fecha de vigencia que deben tener en cuenta los colombianos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo BolívarAbelardo de la EspriellaDaniel QuinteroElecciones 2026Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.