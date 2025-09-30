Gustavo Bolívar sobre una posible segunda vuelta entre Quintero y De la Espriella: “Tengo que escoger entre el cáncer y el sida”

Siguen tensos los ánimos entre los miembros del Pacto Histórico de cara a lo que será la elección del candidato que representará las banderas de la izquierda en la contienda electoral de 2026.

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. | Foto: Fotos: Colprensa

En conversación con SEMANA, Gustavo Bolívar se fue de frente nuevamente contra la aspiración de Daniel Quintero y contra el partido del presidente Petro por cuenta de los guiños que le han hecho a esta candidatura. Criticó severamente la “falta de coherencia” de las dirigencias del pacto.

Y aunque las diferencias de Bolívar con la candidatura de Daniel Quintero han sido explícitas, lo cierto es que aseguró que si, en una eventual segunda vuelta, el contrincante de Quintero es de la Espriella, su voto sería por el representante de la izquierda.

De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. | Foto: Colprensa

“Si el contrincante es de la Espriella, yo voto por Quintero. Tengo que escoger entre el cáncer y el sida, sencillamente”, aseguró Bolívar, quien además dijo que su decisión estaba relacionada con las declaraciones de De la Espriella, quien en una entrevista también aseguró que iba a “destripar a la izquierda”.

“Eso significa que volvemos a los tiempos donde destriparon a la izquierda y a él hay que creerle porque él fue abogado de todo el paramilitarismo y, con esa frase, nos tiene a todos en alerta. Uno tiene que ser responsable también. Si la segunda vuelta ya es entre Roy y de la Espriella, voto por Roy (…) pero aquí uno tiene que escoger entre el erario y defender la vida; y yo defiendo la vida, el erario lo recuperamos después”.

"Si él llega a derrotar a Iván (Cepeda), yo me le meto a Quintero en marzo", dijo Gustavo Bolívar sobre las elecciones en el petrismo. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Juan Carlos Sierra

En la entrevista también señaló fuertemente la “incoherencia” en la que se ha visto envuelto su partido y acusó a varios de sus miembros de estar cayendo en las “mismas prácticas de los partidos que tanto hemos criticado”.

“Es lamentable que hayamos perdido la coherencia con ese candidato (Daniel Quintero), porque no tuvimos un partido con unas instancias éticas y de disciplina capaces de decirle: ‘Señor, usted está inmerso en un juicio por corrupción. Respetamos su derecho a la defensa, el debido proceso y su presunción de inocencia’ (…) pero nosotros en el pasado hicimos campaña en favor de Petro contra un señor que tenía idéntica situación jurídica, como Rodolfo Hernández; ahí perdimos la coherencia”, dijo Bolívar.

El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Gustavo Bolívar. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ