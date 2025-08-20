Gustavo Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade como su jefe de Despacho. Este es el documento

En medio de las fuertes polémicas que protagonizó Alfredo Saade, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde fue uno de los funcionarios que promovió abiertamente la “reelección”, se conoció la decisión que adoptó el mandatario.

El jefe de Estado firmó el decreto en el que le aceptó la renuncia de Saade a la jefatura de Despacho de la Casa de Nariño. Se trata del documento 0922.

“Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el señor Alfredo Rafael Saade Vergel, al empleo de Jefe de Despacho Presidencial, código 1196 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, se desprendió del decreto.

Además, Petro anunció que designó al reemplazo de Alfredo Saade en calidad de encargado: “Al señor José Raúl Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía 79.754.821, quien se desempeña en el cargo de Asesor, Código 2210, Grado 14 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin desprenderse de las funciones de su cargo”.

Sin embargo, por medio de sus redes sociales, el ahora exjefe de Despacho de la Casa de Nariño, publicó varios trinos.

“Colombia debe jugarse en las urnas la gran final entre el presidente @petrogustavo y el expresidente Álvaro Uribe. El Congreso de la República está en la obligación de transformar la constitución a través de un fasttrack y permitir la reelección inmediata. Debemos acabar la polarización de una vez por todas. Que el pueblo decida”, dice uno de los trinos.

En otro mensaje expresó: “Me acabo de enterar que la Procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: A quien tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino? El procurador me saca del lado del presidente @petrogustavo por orden de Benedetti y sus secuaces? A que le temen? EL PAÍS DEBE SABER QUÉ NO SALGO POR CORRUPTO; por el contrario, SALGO POR BENEFICIAR A LA NACIÓN QUITÁNDOLE EL CONTRATO DE LOS PASAPORTES A LAS MAFIAS TAL CUAL COMO ME LO ORDENÓ EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO. El debido proceso me fue violado y con mis abogados llegaremos hasta las últimas instancias esto apenas comienza y todo saldrá a la luz. Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá. Levántate Colombia”.

Por otro lado, en la noche del martes, 19 de agosto, se conoció la determinación que adoptó la Procuraduría en el caso de Saade, a quien suspendió por tres meses.

“Se colige, a partir del análisis de los elementos de juicio recaudados objetivamente, en este momento procesal, que la permanencia del disciplinable Alfredo Saade Vergel en el cargo, posibilita la continuación o reiteración de la falta, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado, su relación con la función, y los elementos de juicio”, expresó el Ministerio Público.