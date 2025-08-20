Suscribirse

Gustavo Petro anunció que el Ejército se tomó otra zona del país. Reveló que fueron incautadas “toneladas de explosivos”

El mandatario colombiano reveló detalles en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 10:28 p. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

En medio de las acciones que viene adelantando la Fuerza Pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló los resultados de un operativo que se adelantó en contra de estructuras criminales que se dedican al tráfico ilegal de drogas.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado dio a conocer que el Ejército se tomó la zona de Honduras. Allí, según lo que reveló Petro, fueron incautadas por las autoridades “toneladas de explosivos”.

Contexto: “Algunos errores”: Petro criticó polémico proyecto de Eduardo Montealegre. La reacción del ministro llamó la atención

“Gran triunfo militar de Colombia y su Ejército contra el narcotráfico armado dependiente de la junta del narcotráfico”, posteó el jefe de Estado.

Además, detalló:

“El Ejército se toma Honduras, después del Plateado, en el cañón, se logra más de 250.000 incautadas, más de 200 partes de fusil, en cinco inmuebles llenos de toneladas de explosivos” (sic).

“En desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el plan Ayacucho Plus, tropas de la FUDRA4, en trabajo conjunto y coordinado, adelantan la ocupación del casco urbano de Honduras, logrando la mayor incautación y destrucción de material de guerra, explosivos e intendencia, en lo que va corrido de la Operación PERSEO en el Cañón del Micay”.

Según el trino del mandatario, se golpeó el “bastión logístico de la estructura Carlos Patiño”.

Sumado a ello, publicó una lista de elementos incautados en las operaciones:

“Municiones

*Cal. 9 mm: 98.959

*Cal. 5.56: 113096

*Cal. 7.62: 70.685

*Cal. 9 mm. Traumática: 600

*Proveedores: 230 aprox.

*Partes de fusil Vario*: 200

*Proveedores: 4.600

*Cerrojos: 10

Explosivos

•78 AEI Munición para dron

•27 Medios de lanzamiento tipo rampla

•83 MAP

•22 AEI por cable mando

•400 Detonadores de fabricación improvisada fósforo eléctrico

•180 AEI Tipo granadas de 81 mm fabricación improvisada

•350 sistemas de activación por percusión

•250 mts. cable duplex

•450 mts. de cordón detonante de 12 gramos ecuatoriano

•80 tarros de pólvora

•Material para la elaboración aproximadamente de 1200 MAP.

•Taller para la fabricación de artefactos explosivos

• ⁠Taladro

• ⁠Pulidoras

• ⁠Cortadora de hierro

• ⁠Prensa

Armas de fuego: 4

*Revólver: 1

*Escopeta: 1

Contexto: Nuevo desplante de Petro a las altas cortes: no asistirá a conversatorio de la Corte Constitucional. “Tiene problemas de salud”

*Fusil: 1

*Uzi Artesanal: 1

Armas encontradas con la siguiente Munición así:

*Cal. 9 mm: 4″

