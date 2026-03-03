Nación

Operativo conjunto en el Meta: Policía y FF. MM. incautan arsenal de alias Iván Mordisco

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares incautaron un arsenal y capturaron a dos personas.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 8:53 p. m.
Policía incautó material bélico en el Meta
Policía incautó material bélico en el Meta Foto: X (@PoliciaColombia)

La Policía Nacional de Colombia informó, a través de sus canales oficiales, sobre la incautación de diversos elementos técnicos y armamento en la carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio.

El operativo se llevó a cabo dentro de la jurisdicción del departamento del Meta durante la mañana de este martes, 3 de marzo, tras la inspección de un vehículo de carga.

De acuerdo con el reporte oficial, un automotor fue interceptado por agentes de la institución, quienes, al realizar el registro, hallaron inicialmente un cargamento de ladrillos.

No obstante, tras una verificación exhaustiva, se detectó que en el interior del vehículo se ocultaba material de guerra. Entre los elementos incautados se reportaron un fusil Colt 150, cartuchos calibre 7.62, 1.540 detonadores, un proveedor para fusil, rollos de tela pixelada y tres dispositivos móviles.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron con la captura de dos individuos que se movilizaban en el camión. Según las investigaciones preliminares, el armamento tendría como destino los municipios de Mesetas y Lejanías, zonas con supuesta injerencia de la estructura Martín Villa, perteneciente a las disidencias Estado Mayor Central.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de su proceso judicial. Esta intervención fue parte de una serie de acciones ejecutadas durante la jornada.

En un segundo operativo, realizado en colaboración con el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea, se informó sobre un “golpe contundente” a la estructura criminal liderada por alias Iván Mordisco.

En esta diligencia, las autoridades reportaron el hallazgo de 24 fusiles, 5 ametralladoras, 9 pistolas y más de 12.000 cartuchos. Así mismo, se notificó la incautación de lanzagranadas, morteros, explosivos de alta potencia, drones y sistemas de comunicación satelital.

La Policía Nacional manifestó que “estas operaciones representarían un impacto directo en la capacidad logística y de expansión de los grupos armados que operan en la región”.

Con este resultado, la fuerza pública busca reducir las amenazas contra la seguridad en las comunidades locales mediante el bloqueo del flujo de suministros bélicos hacia las estructuras mencionadas.

