Suscribirse

Nación

Nuevo desplante de Petro a las altas cortes: no asistirá a conversatorio de la Corte Constitucional

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien ha terminado en tensiones con el Gobierno por las decisiones que toma en derecho, liderará el encuentro.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 5:44 p. m.
.
Gustavo Petro y el Palacio de Justicia | Foto: SEMANA

Hasta el martes 19 de agosto, el presidente Gustavo Petro estaba confirmado como uno de los participantes e interventores dentro del conversatorio en defensa del orden constitucional y del Estado social de la Corte Constitucional, liderado por su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Sin embargo, horas antes de que arrancara el encuentro que se desarrollará en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, desde la Corte Constitucional confirmaron: “El presidente Gustavo Petro no asistirá”.

Este nuevo desplante del presidente Petro con las altas cortes se da en medio de las tensiones que ha tenido con el magistrado Ibáñez Najar, a quien lo ha señalado como el responsable de que la reforma pensional siga en su control de constitucionalidad dentro de ese alto tribunal.

El magistrado ha respondido a través de sus decisiones en derecho, asegurando que dichos señalamientos “no corresponden a la verdad” y hasta advirtió que ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce la Constitución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los detalles de la boleta de excarcelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez

2. Atlético Nacional sentencia el futuro de Javier Gandolfi: se conoció la decisión final

3. Emergencia en Florida: los Everglades arden sin control y la calidad del aire alcanza niveles peligrosos

4. Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

5. Gustavo Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade como su jefe de Despacho. Este es el documento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalGustavo PetroJorge Enrique Ibañez

Noticias Destacadas

Edwin Palma, ministro de Minas de Colombia, en reunión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, conversó de nuevo con MinMinas de Colombia sobre venta de Monómeros: ¿Por qué la prisa?

Redacción Economía
Eduardo Montealegre. Gustavo Petro, Epa Colombia

Tal como lo anticipó SEMANA, Epa Colombia fue trasladada a la Estación de Carabineros en Bogotá

Redacción Semana
La propuesta de Saade para las elecciones de 2026

Saade le propone a María Fernanda Cabal “analizar” propuesta de que Petro y Uribe “pueden jugar la gran final en 2026”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.