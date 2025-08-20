Nuevo desplante de Petro a las altas cortes: no asistirá a conversatorio de la Corte Constitucional

Hasta el martes 19 de agosto, el presidente Gustavo Petro estaba confirmado como uno de los participantes e interventores dentro del conversatorio en defensa del orden constitucional y del Estado social de la Corte Constitucional, liderado por su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Sin embargo, horas antes de que arrancara el encuentro que se desarrollará en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, desde la Corte Constitucional confirmaron: “El presidente Gustavo Petro no asistirá”.

Este nuevo desplante del presidente Petro con las altas cortes se da en medio de las tensiones que ha tenido con el magistrado Ibáñez Najar, a quien lo ha señalado como el responsable de que la reforma pensional siga en su control de constitucionalidad dentro de ese alto tribunal.