Gustavo Petro confirma que colombianas retenidas por Israel están en libertad

El presidente Gustavo Petro confirmó que las colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron retenidas por Israel tras intentar navegar hasta Palestina a bordo de la flotilla Global Sumud (GSF), ya están en libertad.

“Manuela y Luna ya están libres en Jordania”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X, al compartir una columna del académico Víctor de Currea-Lugo, quien señaló que sostuvo comunicación con las dos connacionales.

Manuela Bedoya y Luna Barreto hicieron parte del grupo de activistas que se encaminaron en la flotilla intentando llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, hasta el centro del conflicto entre Israel y Palestina.

Los 170 defensores de derechos humanos provenientes de 57 nacionalidades se embarcaron en un viaje marítimo desde hace varias semanas hasta ser interceptados por las Fuerzas Armadas de Israel, cuando estaban acercándose al territorio palestino.

En la flotilla estaban activistas reconocidos internacionalmente, como la ambientalista Greta Thunberg. Todas estas personas están siendo enviadas a sus países de origen por parte de las autoridades israelíes.

El jefe de Estado confirmó la noticia compartiendo una columna en la que Víctor de Currea aseguró que ellas estuvieron en una cárcel de Israel.

“Acabé de hablar con Luna y Manuela, de la delegación colombiana de la flotilla Sumud, recién liberadas de la prisión israelí a donde llegaron, luego de ser detenidas de manera ilegal por tropas israelíes en alta mar. Iban llenas de ayuda humanitaria camino a Gaza”, se detalla en ese texto compartido por el mandatario.

“En la cárcel, las recibieron con una foto de Gaza destruida, con el nombre ‘La nueva Gaza’ y la bandera de Israel. La música y las imágenes eran repetitivas contra ellas. A los guardias les sorprendía que hubiera gente de tantos países en la flotilla”, agregó De Currea en su columna.

Manuela y Luna ya están Libres en jordania.https://t.co/DReUbebBWb — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2025