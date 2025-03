Gustavo Petro envió mensaje directo al ELN: “No entregarse a los brazos incestuosos de Pablo Escobar”

También aseguró: “Es el momento de volver a Camilo Torres Restrepo, el sacerdote, cuya sotana tengo en mi oficina, y no entregarse los brazos incestuosos de Pablo Escobar, porque solo habrá muerte”.

“Ojalá que esto sirva para ir construyendo la paz en el Norte de Santander. Y aquí termino con esto, porque sabemos qué está pasando. Cada vez que se siembren matas de hoja de coca, no porque tenga culpa la mata, pero porque tiene la culpa una medida política que se tomó en el mundo que es prohibir el derivado de esa hoja que es la cocaína ”, insistió el mandatario colombiano.

A su vez anotó: “Se crea un diferencial de costos versus precios, que es tan alto que hay gente que se mata por eso, y mata a los hijos de los que cultivan la mata de hoja de coca y acaban con el territorio, así no se cultive, no cultive mucha gente la hoja de coca, y terminamos bajo los tiros y terminamos con los vecinos muertos, o peor, los hijos muertos en la carretera o en la trocha”.

“Eso no puede seguir. Y como no podemos cambiar la política mundial en el corto plazo,​ algún día, pasará. Entonces, lo que tenemos es que solicitarle a los campesinos y campesinas que no siembren matas de hoja de coca y nosotros pagamos esa sustitución que es pagarles por erradicar”, subrayó Petro en su discurso.