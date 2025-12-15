Gustavo Petro fue camarógrafo en una entrevista con el jefe del ELN, Pablo Beltrán: su exesposa contó la historia

Este lunes, 15 de diciembre, cuando la guerrilla del ELN avanza en un paro armado en algunas regiones de Colombia —que dejó como saldo una explosión en un peaje sobre la vía Barrancabermeja—, Mary Luz Herrán, la exesposa de Gustavo Petro, dejó al descubierto una anécdota con ese grupo armado de la época en que era estudiante.

Gustavo Petro y el ELN | Foto: Semana

“Un día, en Caracas, Venezuela, hice una entrevista a Pablo Beltrán (uno de los jefes principales del ELN), en la investigación para mi trabajo de grado en la universidad. El camarógrafo fue Gustavo Petro”, contó.

Prometió buscar cómo reproducir la grabación de la entrevista porque, según confesó, se le dañó su cámara V8.

Tras recordar la anécdota, Herrán afirmó: “Señores del ELN, hay una historia de sueños que en una época nos acercaba; hoy ustedes han perdido el rumbo del diálogo y el objetivo de la lucha revolucionaria que hoy entra en desuso con las armas. Justo esa vez en Caracas fue en medio del intento de otro diálogo fallido”, expresó.

Dijo que la guerrilla del ELN “ha sembrado con su lucha de odio contra nuestro Gobierno. No entendieron que no se trata de revanchismo, ni de quién tiene la razón”.

El comandante del ELN, Antonio García, se fue de frente contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. | Foto: AFP/Presidencia

Y es que Gustavo Petro ha tendido la mano en varias oportunidades a la guerrilla del ELN para avanzar en las conversaciones de paz, pero el grupo armado no ha mostrado verdaderas señales de reconciliación sobre el terreno.

Hoy las conversaciones completaron más de dos años congeladas y, mientras Petro intenta sentar nuevamente a los jefes elenos, ellos prefieren seguir generando zozobra en las zonas más apartadas del país.

El presidente Gustavo Petro y el ELN. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

La relación entre las partes está tensa y quedó demostrado pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro le diera la orden a las Fuerzas Militares de atacar al ELN. El comandante de este grupo subversivo, Antonio García, publicó un comunicado en el que recordó, entre otras cosas, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que han sido vinculados ministros y funcionarios.

“Presidente, al ELN no se nos ha olvidado para nada el ‘amor eficaz’ que predicó Camilo Torres; hasta podemos tener alguna identidad con usted en el discurso, pero en la práctica tenemos diferencias, pues en nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de La Guajira; en cambio, en su Gobierno los Olmedos fueron ‘eficaces’ y se llevaron el dinero y carrotanques para sus bolsillos”, señala uno de los apartes del documento.

En el comunicado, alias Antonio García también recordó el reciente escándalo en el que han estado vinculados el general Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes han sido señalados de entregarle información de seguridad nacional a las disidencias de las Farc.