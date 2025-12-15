Ataque terrorista del ELN en peaje sobre la vía a Barrancabermeja: hay una funcionaria herida

Por medio su cuenta en la red social X, el gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz, dio a conocer sobre el ataque con explosivos que fue perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación (ELN) en el peaje la Lizama, en la vía Barrancabermeja.

“Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por Bandidos del ELN en el peaje la Lizama, vía Barrancabermeja, lamentamos las heridas causadas a una funcionaria y pedimos a la Fuerza Pública realizar las operaciones necesarias para que los Santandereanos puedan sentirse seguros en estas Festividades”, dijo el mandatario departamental.

Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por

Bandidos del ELN en el peaje la Lizama, vía Barrancabermeja, lamentamos las heridas causadas a una funcionaria y pedimos a la Fuerza Pública realizar las operaciones necesarias para que los Santandereanos puedan… pic.twitter.com/YAl8Zp3ahq — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) December 15, 2025

Al mismo tiempo, el gobernador precisó: “No podemos permitir que los grupos armados siembren el terror en nuestro territorio.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, dos sujetos fuertemente armados llegaron hasta este punto a bordo de una motocicleta cargada con explosivos que abandonaron en el sitio. Minutos después, la detonaron causando graves daños en la infraestructura y una mujer que se encontraba en una de las cabinas de cobros resultó con unas lesiones.

#Santander l Explosión destruye peaje La Lizama en Santander en medio del ‘paro armado’ del Eln



Un atentado con una motocicleta cargada explosivos destruyó el peaje en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja.



Detalles ⬇️https://t.co/ECiIFoflXV — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) December 15, 2025

Y es que hay máxima alerta en varios departamentos del país tras el anuncio de este paro armado por cuenta de la guerrilla del ELN, pues aseguran que se trata de una acción en contra del “plan neocolonial” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En respuesta a la profundización de este plan contrainsurgente y la agresión imperialista que sufre la región, acatamos la orden de nuestra Dirección Nacional de paro armado nacional de 72 horas, que inicia el día 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre a las 6 am”, dice el comunicado que fue difundido el viernes, 12 de diciembre.

Comunicado frente de guerra urbano nacional del ELN | Foto: Suministrado a Semana

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a toda la ciudadanía para que acaten sus directrices sobre esta acción ilegal que va hasta el 17 de diciembre: “Hacemos el llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del presente paro armado”.

El final del documento está firmado por los frentes urbanos del ELN Carlos German Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yarigui, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliecer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.