Suscribirse

Santander

Ataque terrorista del ELN en peaje sobre la vía a Barrancabermeja: hay una funcionaria herida

Este hecho se registra en medio del paro armado anunciado por esta guerrilla durante las últimas horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de diciembre de 2025, 11:20 a. m.
Atacan con explosivos peaje en Santander. Responsabilizan al ELN.
Atacan con explosivos peaje en Santander. Responsabilizan al ELN. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por medio su cuenta en la red social X, el gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz, dio a conocer sobre el ataque con explosivos que fue perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación (ELN) en el peaje la Lizama, en la vía Barrancabermeja.

“Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por Bandidos del ELN en el peaje la Lizama, vía Barrancabermeja, lamentamos las heridas causadas a una funcionaria y pedimos a la Fuerza Pública realizar las operaciones necesarias para que los Santandereanos puedan sentirse seguros en estas Festividades”, dijo el mandatario departamental.

Al mismo tiempo, el gobernador precisó: “No podemos permitir que los grupos armados siembren el terror en nuestro territorio.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, dos sujetos fuertemente armados llegaron hasta este punto a bordo de una motocicleta cargada con explosivos que abandonaron en el sitio. Minutos después, la detonaron causando graves daños en la infraestructura y una mujer que se encontraba en una de las cabinas de cobros resultó con unas lesiones.

Contexto: Comandante de las Fuerzas Militares le envió mensaje a los soldados para proteger a la ciudadanía de las amenazas del ELN

Y es que hay máxima alerta en varios departamentos del país tras el anuncio de este paro armado por cuenta de la guerrilla del ELN, pues aseguran que se trata de una acción en contra del “plan neocolonial” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En respuesta a la profundización de este plan contrainsurgente y la agresión imperialista que sufre la región, acatamos la orden de nuestra Dirección Nacional de paro armado nacional de 72 horas, que inicia el día 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre a las 6 am”, dice el comunicado que fue difundido el viernes, 12 de diciembre.

Contexto: Paro armado del ELN: rutas y departamentos que podrían verse afectados tras el anuncio
Comunicado frente de guerra urbano nacional del ELN
Comunicado frente de guerra urbano nacional del ELN | Foto: Suministrado a Semana

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a toda la ciudadanía para que acaten sus directrices sobre esta acción ilegal que va hasta el 17 de diciembre: “Hacemos el llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del presente paro armado”.

El final del documento está firmado por los frentes urbanos del ELN Carlos German Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yarigui, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliecer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.

En varios departamentos del país, la fuerza pública se encuentra en alerta por estos hechos de terrorismo que afecta a la ciudadanía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

2. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

3. FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

4. Médicos en Oslo encendieron las alarmas por el estado de salud de María Corina Machado: este es el diagnóstico

5. Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas de Colombia: pronóstico del clima para este lunes, 15 de diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarrancabermejaSantanderELNataque terrorista

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.