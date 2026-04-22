Gustavo Petro guarda silencio frente a uno de los mayores escándalos en su Gobierno: Angie Rodríguez y el ventilador del Palacio de Nariño. ¿Qué decidirá?

Angie Rodríguez, la directora del Dapre durante más de un año, se convirtió en la principal protagonista de un escándalo de grandes proporciones en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Quizás el más grande. El más explosivo en los meses recientes.

Contó en una entrevista exclusiva con SEMANA cómo se mueven los hilos del poder en el anillo más cercano al presidente, habló de presiones, entramados de corrupción, manejos de dinero en el Dapre, el Fondo Paz, el Ministerio de la Igualdad, entre otras dependencias del presidente.

Se refirió al poder que ejerce al interior del Gobierno Juliana Guerrero, la exasesora de Presidencia y la activista de izquierda más defendida por Petro. Reveló que Guerrero —quien fue denunciada por viajar en los aviones de la Policía reiteradamente— le dijo que tenía relación con el ELN y que daba órdenes junto a su hermana sin ser funcionarias del Estado.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lancheros. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El rosario de denuncias de Rodríguez es grande. Casi todas explosivas, como cuando Gustavo Petro la relacionó con el paramilitarismo, el fentanilo, entre otros temas, y le impidió permanecer en un consejo de ministros en Catam, en Bogotá. “Lo envenenaron”, dijo ella, quien no ocultó su decepción con el jefe de Estado.

Gustavo Petro ha guardado un profundo y prolongado silencio, al menos hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles, 22 de abril.

En la noche de este martes, cuando la directora del Dapre, Angie Rodríguez, se destapó en exclusiva con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, Petro avanzó en su consejo de ministros.

Los ministros, en medio de la jornada, abrieron sus teléfonos celulares y escucharon en SEMANA las explosivas declaraciones de la exmano derecha de Petro. La mujer que llevaba la agenda. La funcionaria que tiene los secretos más ocultos de la Casa de Nariño y que parece estar dispuesta a revelarlos a las autoridades.

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Petro no está alejado de las redes sociales. Este miércoles, por ejemplo, madrugó a reiterar que todos los candidatos son cuidados por su Gobierno. “El presidente Donald Trump puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia, serán invitados".

Petro también se refirió al muelle de Buenaventura, el megaproyecto del tren de Los Llanos, la deuda de Colombia durante su Gobierno y hasta se enfrentó con Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático. Sin embargo, el jefe de Estado no se ha referido a las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, quien sigue en su Gobierno, en el Fondo Adaptación.

¿Qué hará el presidente? Lo más probable es que en algún momento tenga que referirse al espinoso tema y lo más probable es que tome una decisión en las próximas horas: ¿le pedirá la renuncia a Angie Rodríguez? La respuesta es incierta.

Angie Rodríguez. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En cualquier Gobierno, Rodríguez estaría fuera del cargo porque, a juicio de varios sectores políticos, es una mujer valiente que decidió romper su silencio y contarle al país lo que pasa en el Gobierno. Cualquier decisión le generará un terremoto político al presidente.

Al fin y al cabo, en medio de la entrevista, Rodríguez dejó claro: “He contado una mínima parte y también temo por mi vida”.

Por ejemplo, fue prudente cuando Yesid Lancheros le preguntó por la primera dama, Verónica Alcocer. “En el momento no quiero hablar”, afirmó.

Aunque Lancheros insistió, Rodríguez reiteró: “En el momento no quiero hablar”.

Igual ocurrió con Wilmer Mejía, el director de la UIAF, quien salió de la Dirección Nacional de Inteligencia porque su nombre apareció en los computadores de alias Calarcá Córdoba, jefe de las disidencias de las Farc.

Se desconoce si Petro ya habló con Angie Rodríguez o si lo hará en las próximas horas. O, si al contrario, él seguirá con el trato hostil que, según la directora del Dapre, ha tenido con ella en las últimas semanas.

“No hablamos desde hace mucho tiempo, desde las inundaciones de Córdoba”, dijo Angie Rodríguez. Y no ocultó su decepción con la persona. No con el proyecto político de izquierda.