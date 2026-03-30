Gustavo Petro habló de las recientes cifras de desempleo reveladas por el Dane: “Equivocación de la derecha”

Luego de las cifras que reveló el Dane sobre el desempleo en el país, en el cual en febrero de este año se ubicó en 9,2 %. El presidente dGustavo Petro hizo un análisis de los datos entregados.

En la reflexión, aprovechó para lanzar un agudo dardo a la oposición y respondió a las críticas que recibió su administración por el llamado salario mínimo vital.

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“Volvemos a un dígito de tasa de desocupación, 9,2 %, la más baja desde el 2018. Más razones para no aceptar la equivocación de la derecha al afirmar que el subir el salario mínimo al nivel del salario vital traería una catástrofe del empleo”, anotó el presidente Petro en el mensaje.

Y agregó: “No fue cierto, tenemos el menor desempleo desde este siglo para el mes de febrero, nuevamente. ¿Qué pasa en la cuenta del sector agrario, que incluye hidrocarburos en yacimientos?”.

“Está destruyendo puestos de trabajo pero sobre todo en el sector de hidrocarburos, tal como predijimos en nuestra campaña, es el fin de la economía fósil dónde hemos dependido irracionalmente, pero también, porque sufrimos ahora efectos de crisis climática, de caída del café y de subida de precios de fertilizantes”, recalcó el mandatario colombiano.

También dijo: “El analista, de mala leche, dice que ahora es problema que los ‘cuentas propias’ disminuyan. No, hermano Carlos, los y las cuentapropistas, que mal llaman informales, disminuyen, porque la tendencia del trabajo va hacía el trabajo formal, permanentemente con mejores ingresos porque puse el mínimo como salario vital, es decir Colombia va hacia el capitalismo como lo prometí en campaña y hacia la industrialización, ojalá descarbonizada, es decir, no fósil, es decir, sin hidrocarburos. Al depender del petróleo, la gasolina, el diesel y el carbón, arruinamos la agricultura y la industria y perdemos puestos de trabajo, además llevamos la vida a la extinción; he demostrado que en el nuevo modelo económico productivo y no extractivo, despega más el empleo y los puestos de trabajo. Este dato es mi prueba”.

“Otra equivocación de la derecha: creyeron que el ascenso del salario mínimo a salario vital iba a desatar la informalidad, y para nada, está disminuyendo. Es hora del plan de mitigación contra la tasa de inflación, que es impulsada por la tasa de interés del Banco de la República, por la vía de empresarios que desplazan el aumento de sus costos financieros y de gas y diesel hacia el mercado de consumidores, con lo que achican su propia competitividad por no perder las ganancias de corto plazo, y en cambio, pierden las de largo plazo”, subrayó el jefe de Estado.

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Y concluyó con el extenso mensaje: “Ecopetrol debe hacer participar una de sus empresas de persona jurídica estadounidense, para, por contrato de arriendo, en Monómeros, actualmente intervenida por la SuperSociedades; Ecopetrol debe producir fertilizantes y subsidiarlos, igualmente debemos subsidiar el maíz nacional, que es cadena fundamental para carne de cerdo y pollos, huevos y personas humanas. Así derrumbamos definitivamente la tasa de inflación”.