Gustavo Petro lanzó dardo contra Corte Constitucional por tumbar proyectos clave de su Gobierno: “No sé si fue por oposición”

“El pago a la nación por regalías prácticamente se transforma en un subsidio a la empresa carbonera y entonces lo que hoy le estamos enseñando al mundo es que subsidiamos el carbón, no importa la vida de los niños y niñas de La Guajira todo lo contrario que la historia constitucional había prescrito alrededor de la guajira una contradicción en los términos, no sé si por la oposición a Petro, no sé si porque lo explicamos muy bien en unas audiencias a las que yo mismo fui para defender esas tesis no sé si por el interés particular o qué, pero hoy estamos subsidiando con billones de pesos a la empresa que le quita el agua a los niños y niñas de La Guajira”, anotó.