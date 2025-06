Gustavo Petro le hizo una particular y controvertida petición a la canciller Laura Sarabia: eliminar el inglés como requisito para ser embajador. ¿Podrá hacerlo?

Benedetti- según el tribunal- no acreditó el dominio de otro idioma más allá del español. Menos, el oficial de las Naciones Unidas que es el inglés y tampoco el italiano. Además, la Justicia determinó que el barranquillero y hoy ministro del Interior no presentó certificación de su título de posgrado.

“Fue la FAO donde sacaron a Armando Benedetti porque no sabe hablar sino español, pero el idioma oficial de la FAO es español. Es un vaciamiento de poder del presidente porque le están quitando la orden constitucional de ser jefe de las relaciones internacionales”, explicó el primer mandatario.

“Ya le pedí a la canciller, no por Benedetti porque no necesita eso, sino por el presidente, que le quite todos los requisitos para ser embajador en Colombia porque están violando la norma constitucional que dice que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales”, manifestó.