“Gustavo Petro no me callará”: Paloma Valencia desmiente al presidente e insiste en que el ELN transitó por la Panamericana

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se defendió de la andanada en redes sociales de líderes del Pacto Histórico que quisieron desmentirla porque publicó unas fotografías de guerrilleros del ELN deambulando con total tranquilidad por la vía Panamericana, especialmente en Totoró, Cauca.

El primero en cuestionar las fotografías de Valencia fue el propio presidente Gustavo Petro. “Le pido a la extrema derecha dejar de mentir y dejar de sembrar miedo. Hagan política sin la mentira”, escribió el mandatario de los colombianos en su cuenta personal de Twitter, mientras avanza su gira diplomática por Estados Unidos.

Al líder del Pacto Histórico lo siguieron varios dirigentes de izquierda, entre ellos, el senador Gustavo Bolívar, quien no desaprovechó el momento para caerle encima a Valencia.

“¿Oposición, cuál es la mentira de mañana?”, preguntó. Y en otro mensaje de Twitter expresó: “si desean aportar su grano de arena al cambio y a la revolución pacífica, social y económica que está haciendo el presidente Gustavo Petro, analicemos y desmintamos cada mentira que dice la oposición. Algún día sentirán vergüenza, aunque el desprestigio que están ganando es grande”, propuso.

Valencia reafirmó la veracidad de las fotografías que había divulgado sobre el ELN con un video que confirma que las imágenes son reales. “Para acabar el debate con el que el presidente Petro pretende silenciar las denuncias y las de los caucanos sobre las amenazas del ELN, aquí el video de la llegada de los elenos a Paniquitá, filmado por un valiente. No podrán ocultar la verdad y no silenciarán nuestra voz”, afirmó.

En las imágenes se observa a varios guerrilleros del ELN caminar por la vía principal de Paniquitá, ubicado en Totoró, de camuflado, con fusil y sin el control de las autoridades.

En el Congreso, Valencia dejó una constancia por lo que considera es una actitud irrespetuosa del presidente. “Yo creo que un mandatario tiene un primer deber de respeto con los miembros de la oposición. Mucho más cuando un senador está haciendo una denuncia de un tema tan delicado como la amenaza armada del ELN en diferentes carreteras del Cauca”, afirmó.

Agregó que el presidente intenta silenciar las voces de la oposición y por tapar la amenaza y el miedo que están sintiendo los habitantes del Cauca.

“Por supuesto que no alteré ninguna de las fotografías que son varias, que muestran la presencia armada de hombre a las afueras de la vía Panamericana, en el cruce a Paniquitá, en la vía a Totoró. Las fotos fueron bien conocidas porque muchos ciudadanos los vieron y se dieron cuenta. Incluso, cuentan que el Ejército fue llamado a acudir a la escena y llegaron al lugar cuando los miembros del ELN ya se habían ido”, dijo.

Enfatizó en que las descalificaciones en su contra del presidente Gustavo Petro deben quedar absolutamente descalificadas con el video que hemos entregado donde se ve a los hombres armados del ELN en el casco urbano de Paniquitá, “tal y como lo habíamos advertido”.

“Ahora dirán que también estamos fabricando videos. A mí no me queda tiempo para decir mentiras. El presidente buscará juzgar con su actitud porque él todo el tiempo publica fotos y videos falsos. Yo desde aquí le dejo claro a Petro que, a pesar de sus amenazas y amedrentamientos, a pesar de tratarme de mentirosa, lo que está pasando en el Cauca, no me callará. No apagará nuestra voz. El ELN armado se toma el Cauca y los colombianos exigimos respeto por los caucanos”, concluyó.