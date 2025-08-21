Gustavo Petro ordenó primera tarea al nuevo ministro de la Igualdad: organizar una “manifestación de travestis”

Un nuevo detalle se conoció sobre la más reciente sesión del consejo de ministros que se realizó esta semana, la cual fue liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño.

En uno de los apartes de la intervención, el jefe de Estado le ordenó al nuevo ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, que organice una manifestación de travestis, en Medellín.

“Dicen raza. La raza no existe. No hay raza antioqueña. No hay raza blanca. No hay raza negra. La raza no existe. Es un invento humano. Que solo sirve para excluir. A las personas que son diferentes. De lo que ellos consideran la raza. Me llena el punto de que matan trans. A la lata. Florián. Ojo. Yo pedí una manifestación de travestis porque ahora resultó que, pues hagámosla, están matando gente en Medellín”, dijo Gustavo Petro en esa reunión, que contó con los funcionarios de su gabinete.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 19 de agosto de 2025, en Bogotá | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Luego tomó la palabra el ministro de la Igualdad: “Los transfeminicidios han aumentado considerablemente en el país; este es el año, en comparación con el año inmediatamente anterior y con los precedentes, donde más han asesinado mujeres trans y personas trans”.

Y retomó el mandatario colombiano su idea: “Parte de este crecimiento del asesinato tiene que ver con el asesinato de la diferencia y son travestis”.

Juan Carlos Florián, nuevo ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

A lo que explicó el ministro: “Es un llamado además que está haciendo la sociedad civil al Gobierno nacional. Es una deuda que tenemos con las mujeres y las personas trans, que están siendo asesinadas por bandas criminales, como bien lo documentan organizaciones como Caridad Afirmativo. Generalmente, son mujeres trabajadoras sexuales que son extorsionadas por la misma banda tres veces al día”.

Luego, el presidente Petro manifestó: “La muerte de la diferencia es propia de los nazis. El nazismo se define, hay varias definiciones, como la muerte de la diferencia. Querían una sociedad homogénea, todos con la misma altura, todos con las mismas formas, todos con la misma piel”.

“Y clasificaban científicamente, o sea, si usted pasaba por un medidor de esos y no le daba las medidas, iba al campo de concentración y a la cámara de gas. El mismo maestro Hegel enseñó que las formas no son superiores al contenido, y el contenido en un ser humano es el cerebro y el corazón. Las formas son lo de menos”, anotó el jefe de Estado.