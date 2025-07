Gustavo Petro pidió a la Corte Suprema investigar a Migue Polo Polo por calumnia. ¿Qué pasó?

“Esto es una calumnia. Le solicito a la @CorteSupremaJ iniciar investigación penal contra este congresista. En el proceso no existe ningún indicio que muestre que la izquierda haya atentado contra el senador Uribe Turbay”, trinó Gustavo Petro.

Esto es una calumnia. Le solicito a la @CorteSupremaJ iniciar investigación penal contra este congresista. En el proceso no existe nungún indicio que muestre que la izquierda haya atentado contra el senador Uribe Turbay. Todos los indicios llevan hacia el narcotráfico, por… https://t.co/cRHrUuYV4a

La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos…

“Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos, ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos: nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano ¡DURO CON ELLOS!”, insistió el congresista.