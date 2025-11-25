Suscribirse

Gustavo Petro reveló otro problema que tiene con un país: detalló dificultades para “entrar a ver a sus hijos y a su mamá”

A través de su cuenta de X, el mandatario explicó lo que vive al tratar de ingresar a Canadá.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 4:36 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: AFP

Este martes, 25 de noviembre, el presidente Gustavo Petro reveló una situación que vive con Canadá, generando impacto en las redes sociales.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano admitió que le tocó recurrir a un contacto para ver a sus familiares.

En el post, el jefe de Estado cuestionó las drásticas medidas diplomáticas que tiene Canadá, las cuales también, según relató, lo han golpeado a él y a su familia.

“Todos los militantes del M-19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe, siendo presidente, usaron normas internas de Canadá para ello”, afirmó el mandatario.

Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro reveló detalles de otro problema diplomático que lo atormenta. | Foto: Presidencia.

Y expresó: “Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá”.

“Canadá debería revisar esa fórmula. Más cuando intentamos estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas”, concluyó Gustavo Petro en el mensaje.

Entre tanto, en un evento público en el que estuvo el mandatario colombiano, el viernes 21 de noviembre, reconoció por primera vez la magnitud de estar en la lista Clinton.

“Trump creyó porque dije en la calle que si el Ejército de Estados Unidos va a Palestina a dispararle a ese ejército donde estaremos nosotros, no obedezcan; creyó que le estaba diciendo a la policía de Nueva York que no le obedecieran a él”, anotó Gustavo Petro desde Cali.

Y expresó: “No sé cómo voy a vivir después de que salga del Gobierno, pero Dios proveerá, dice la Biblia”.

“Y en verdad mi experiencia me ha enseñado que en cuestiones de sobrevivencia, si uno tiene el apoyo del pueblo, no hay problema, siempre alguien dará la mano en cualquier lugar del mundo, siempre, pero volvamos aquí a nuestro lugar”, concluyó en ese evento del pasado 21 de noviembre el presidente Petro.

