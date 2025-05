Gustavo Petro vuelve a provocar a Trump, ahora con el metro de Bogotá, que nunca le ha gustado. Esto dijo

Desde la llegada de Trump al poder, el tema del metro ha sido sensible con esa administración. De hecho, Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Estados Unidos para América Latina, había dicho que su país no veía con buenos ojos la presencia de China en ese megaproyecto.

No es la primera vez que Petro se lanza en contra del metro. Hace unas semanas, el presidente publicó un trino en el cual se despachaba, no solo contra el proyecto, sino contra el alcalde Carlos Fernando Galán: “Lo de siempre, Bogotá permite lo peor para ella misma, no sirve el metro elevado, pero como no han hecho uno, háganlo y nos endeudamos y, con el pecado y sin el género, y por lo menos por medio siglo, solo para satisfacer los caprichos de un niño rico”.