“Hampón”, “corrupto probado”: el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, molesto porque Sneyder Pinilla hizo señalamientos en su contra

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, no se quedó callado frente a los señalamientos que hizo en su contra el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, hoy judicializado en uno de los escándalos de corrupción más grandes en el gobierno de Gustavo Petro.

Pinilla le dijo a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, en medio de una declaración, que Carrillo escondía documentos que servían como prueba en medio del escándalo.

Carlos Carrillo director de la UNGRD | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

“Los papeles se le perdieron a ese director, el actual, que es Carlos Carrillo”, dijo enfáticamente Pinilla. Y llamó la atención del alto tribunal para que investigue a los actuales directivos. “¿Por qué solamente nos están revisando a nosotros?”, preguntó.

Los señalamientos de Sneyder Pinilla llevarían a la Corte a llamar a declarar a Carrillo en los próximos días.

Por eso, el actual director de la UNGRD no dudó en reaccionar en sus redes sociales: “Tras de ladrones, bufones!”, afirmó.

Sneyder Pinilla | Foto: FISCALÍA

Y escribió en sus redes sociales: “Los entes de control y la Fiscalía han encontrado en mi dirección las puertas abiertas para esclarecer el robo en la UNGRD, cometido por quienes hoy pretenden posar de denunciantes y por unos superpoderosos, aún impunes”.

Por eso, “rechazo categóricamente las falsas acusaciones del hampón Sneyder Pinilla, un corrupto probado que hoy con la anuencia de algunos enemigos del Gobierno, intenta enlodar nuestra labor”.

Y siguió: “A diferencia del señor Pinilla, aquí no tenemos nada que esconder. El que ha sido procesado por supresión y destrucción de material probatorio es él. Lamentable que algunos actores políticos y mediáticos prefieran alimentar la narrativa de un bandido mientras invisibilizan los logros de la actual dirección”.

Sneyder Pinilla y Olmedo López han destapado la corrupción de la que formaron parte. Resultaba tan “rentable”, que el cargo tenía precio. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ GUILLERMO TORRES-SEMANA

Carrillo no ha dejado de llamar “bandidos” a Sneyder Pinilla y al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.

El 27 de mayo de 2024, Carlos Carrillo manifestó en sus redes sociales que, si Olmedo López y Sneyder Pinilla “quieren colaborar con la justicia, deberían comenzar por devolver el billete que le robaron a las personas más necesitadas del país”.

Según él, “si recibieron la orden de mover dinero de contratistas a políticos, ¿por qué no dicen ya quiénes fueron los contratistas? La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo debe ser reconocida como víctima en todos los procesos de estos criminales”, aseguró.

En julio de 2024, Carrillo se refirió nuevamente a Pinilla cuando conoció una carta que escribió el exsubdirector de la entidad.

“Creo que la mejor manera de pedir disculpas es devolviendo la plata que se robó”, aseguró el funcionario.