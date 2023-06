“Hay indicios de delitos que ponen en riesgo la democracia y la legitimidad del Gobierno”: Miguel Uribe denunció a Petro por audios de Armando Benedetti

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, asegura que el presidente Gustavo Petro debe dar explicaciones concretas sobre el escándalo revelado por SEMANA, donde el exembajador Armando Benedetti, habla de la financiación de la campaña y muchos otros hechos que han generado todo tipo de reacciones.

Por esa razón, el congresista anunció que acudió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para denunciar al mandatario de los colombianos. “Los colombianos debemos defender el presente y futuro del país. Estamos ante el escándalo político más grande la historia y solo se compara con el proceso 8.000″.

Según el congresista, todo este episodio que ha sido revelado por SEMANA es un escándalo mayúsculo que debe tener unas responsabilidades claras. “Hay indicios de una serie de delitos que ponen en riesgo la democracia y la legitimidad del Gobierno”.

A su juicio del senador del Centro Democrático, el presidente Gustavo Petro “nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo” por lo que pidió a los colombianos creer en la Comisión de Acusación que es el juez natural del presidente de la República.

MIGUEL URIBE POSESION CONGRESO JULIO 20 2022 BOGOTA, JULIO 20 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Nosotros necesitamos decirle a la institucionalidad que los apoyamos porque en Colombia hay millones de personas correctas y por eso queremos movilizarnos. El problema es que ante todos los hechos, hay temor de que pueda haber impunidad. Esto empieza con el ‘pacto de la Picota’ y no pasó nada. No podemos permitir que el Gobierno Petro navegue entre escándalos y no pase nada. Esto es la entrada a una posible corrupción y por eso las autoridades deben determinar lo que pasó”, dijo Uribe.

🚨 Radicada:



Según Uribe, todo lo que ha ocurrido desde que Gustavo Petro era candidato presidencial, tiene relación con el escándalo que se ventiló. “La primera reacción de Petro fue una foto con la hija, eso es una burla con todos los colombianos y es lamentable. Los integrantes de la Comisión de Acusación deben entender la gravedad de lo que está pasando y deben sentir tranquilidad para actuar de la manera que consideren correcta. Creo que es la relación directa entre el Gobierno actual y los mafiosos. Esto es un escándalo de talla mayor y por muchos menos el país quedó sorprendido con el proceso 8.000″, dijo.

Gustavo Petro, Alberto Benedetti - Foto: Revista Semana

Además, anunció una marcha en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro para los próximos días. “Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 20 de junio”. En ese sentido, explicó que respeta a quienes le piden la renuncia al presidente Gustavo Petro, pero pidió sensatez, ya que no va a dejar la Casa de Nariño.

“Se debe acudir a las instituciones, Petro no renunciará y por eso acudimos a la Comisión de Acusación. Es una situación que pone en riesgo a los colombianos, no podemos permitir que la verdad sea relativa porque entonces el Gobierno quiere tapar todo lo que hacen”.

La Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes. - Foto: Archivo SEMANA

Uribe Turbay invitó a los ciudadanos y a líderes políticos a rodear “las instituciones: a las cortes, al fiscal, a la procuradora, a la fuerza pública y los congresistas que trabajan honestamente.”.

Gustavo Petro y Armando Benedetti - Foto: Revista Semana

“Convoco a Germán Vargas, a Andrés Pastrana, Enrique Gómez, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Paloma Valencia, Paola Holguín y Maria Fernanda Cabal, y a todos los demás demócratas de Colombia para defender nuestro país.”, agregó el senador, quien finalmente señaló que llegó la hora de hacer un “juicio político” a Petro.

Agregó: “Desde el Centro Democrático estamos unidos en la defensa de la democracia y bienestar de los colombianos. Llegó la hora para el juicio político de Petro”.

Además, de la de Uribe han llegado dos denuncias más a la Comisión de Acusación en contra de Gustavo Petro. Una de ellas la radicó el excandidato presidencial Federico Gutiérrez y la otra del representante a la Cámara Miguel Polo Polo