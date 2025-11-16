Héctor Olimpo denuncia que delincuentes entraron a la casa de su mamá y revolcaron todo: “Tocaron lo más sagrado que tengo”

El precandidato presidencial Héctor Olimpo hizo una grave denuncia a través de las redes sociales: delincuentes ingresaron de manera violenta a la casa de su mamá.

“Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá. Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos“, señaló en su cuenta de X.

El también abogado aseguró que desde hace algunos meses venían extorsionando a su progenitora, todo finalmente terminó en esta situación al interior de la vivienda.

Así quedó una de las habitaciones de la vivienda. | Foto: Captura de video: @hectorolimpo

Además, acompañó la publicación con un video que muestra cómo los delincuentes dejaron todo desordenado en el inmueble.

Olimpo no ocultó lo que ha sentido viendo a su mamá pasar por esto y llenarse de temor ante cualquier acción que puedan cometer en su contra.

"Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede explicar… pero que debemos transformar en determinación“, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que es consciente de que esto mismo que vivió su familia, es por lo que pasan miles de colombianos debido a la crítica situación en materia de seguridad que hay.

Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede… pic.twitter.com/oFArKSQAaO — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 16, 2025

El precandidato habló de casas violentadas, extorsiones diarias, celulares robados, amenazas, negocios pagando vacunas, hijos caminando con miedo. "Colombia está viviendo una pesadilla. Y duele“, apuntó.

Además, cuestionó que muchas veces, pese a que la Policía captura a quienes están detrás de este tipo de delitos, los jueces los terminan dejando libres con una simple excusa.

Este es uno de los motivos, según Olimpo, por los que en Colombia hay un 93 % de impunidad y hasta afirmó que en otro país, lo que está sucediendo sería un verdadero escándalo. "Aquí, tristemente, se volvió costumbre“, escribió.

“Pero que esto le haya pasado a mi mamá me dejó una cosa clarísima: ¡Esto NO va a seguir así! ¡Yo no me voy a quedar de brazos cruzados! No voy a aceptar un país donde los buenos viven acorralados y los delincuentes viven tranquilos“, añadió.

Por lo mismo, el precandidato señaló que si llega a ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño va a buscar acabar con la impunidad, fortalecer la justicia para que deje de ser una puerta giratoria, devolverle el respeto y la autoridad a la Fuerza Pública, construir más cárceles, entre otras cosas.