Humberto de la Calle expresa sus preocupaciones con un artículo sobre la Comisión de la Verdad en el Plan de Desarrollo de Petro

En la noche de este martes 2 de mayo, el Senado hundió el artículo del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que pretendía que todas las entidades del Estado adoptaran las recomendaciones que entregó la Comisión de la Verdad, después de construir el informe sobre el conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, este miércoles, la Cámara de Representantes, que también estudia y aprueba el Plan, lo salvó con una amplia votación, pero será sometido a conciliación la próxima semana para determinar si, efectivamente, la ley queda o se hunde.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estuvo en medio del debate del Plan Nacional de Desarrollo. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sorprendió que en el Senado, uno de los opositores al artículo fue Humberto de la Calle, el hombre que se convirtió en el jefe negociador de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

De la Calle fue franco y dijo en la plenaria que discrepaba de la defensa que le hacía al proyecto el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque durante los diálogos de paz se acordó que la Comisión de la Verdad no tendría un fuero judicial y además no debía hacer recomendaciones. Aun así, la entidad que dirigió el sacerdote jesuita Francisco de Roux las hizo.

El senador Humberto de la Calle. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Lamento decirle al señor ministro (Velasco) que el origen de esto es diferente”, expresó el exjefe negociador de paz.

Este miércoles, después de conocer que la Cámara había salvado el artículo, el senador opinó nuevamente: “Toda mi admiración por el padre De Roux y la Comisión de la Verdad, su tarea es admirable. Mis preocupaciones frente a las recomendaciones responden a las condiciones actuales que atraviesa el país. Es necesario ser sensato. Compartiré la explicación de mis observaciones en breve”, dijo.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó que el peligro de este artículo radica en que, según las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cambiaría la elección del fiscal general, la Policía saldría del Ministerio de Defensa, se acabaría el fuero penal militar y se establecería que cualquier extraditable que declare la verdad, obtenga la promesa de no extradición, entre otras.

Sin embargo, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, logró, a través de una proposición, que dichas recomendaciones de la Comisión de la Verdad no tendrían carácter de ley, es decir, no se cambiaría a la Policía del Ministerio de Defensa, no se tocaría la extradición ni cambiaría la elección de fiscal.

La congresista Katherine Miranda logró la aprobación de una proposición que modificó el polémico artículo del Plan Nacional de Desarrollo. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El artículo 8 que hundió el Senado dice textualmente: “Implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad”. Y pretendía que las entidades nacionales, sobre las cuales recayeran recomendaciones del informe, las acogieran de forma progresiva, según su viabilidad, competencias y capacidades.

Además, que el Departamento Administrativo para la Presidencia definiera los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes.

Por ahora, habrá que esperar las conciliaciones entre Senado y Cámara para conocer si, finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo llevará ese artículo que, sin duda, resultará controvertido.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “no es un buen mensaje para el país que a una Comisión de la Cerdad, que ha funcionado y necesita unos tiempos adicionales para entregarle toda la verdad a Colombia, se le quite esa posibilidad”.