“Inaudito que Petro quiera convertir a Colombia en una narco-democracia. Sigue los pasos de su amigo Maduro”; la dura crítica de José Jaime Uscátegui

Una dura crítica le lanzó el representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui al presidente Gustavo Petro, a quien señaló que estar transitando el mismo camino que Nicolás Maduro desarrollo hacia una “narco-dictadura” en el vecino país.

“Inaudito que Petro quiera convertir a Colombia en una narco-democracia. Sigue los pasos de su amigo Maduro que convirtió a Venezuela en una narco-dictadura. No se lo vamos a permitir, estamos calladitos por estos días pero no quietos”, manifestó el congresista uribista en su cuenta de Twitter.

La crítica de Uscátegui estuvo relacionada con la política de erradicación manual forzada de cultivos ilícitos que desarrolla el Gobierno Petro y que involucra a la Policía Antinarcóticos, la cual reveló que la orden del Ejecutivo es erradicar de manera manual y forzosa 20 mil hectáreas, frente a las 50 mil que era la meta del año anterior.

El presidente Gustavo Petro y el mandatario venezolano Nicolás Maduro en uno de sus encuentros, en Caracas. - Foto: Tomada del Twitter @NicolasMaduro

El coronel Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos, afirmó que “estamos en un planeamiento de los lugares donde vamos a erradicar, de acuerdo a la modalidad que es erradicación manual, siguiendo las directrices del Gobierno nacional”.

El oficial añadió que “nosotros estamos estimando una meta aproximada de 20 mil hectáreas de hoja de coca. El año pasado era de 50 mil hectáreas, pero por parte de la Policía Nacional se alcanzó una erradicación de 43.600 hectáreas aproximadamente. El no cumplimiento se debió a bloqueos que se realizaban en los territorios”.

Inaudito que Petro quiera convertir a Colombia en una narco-democracia. Sigue los pasos de su amigo Maduro que convirtió a Venezuela en una narco-dictadura. No se lo vamos a permitir, estamos calladitos por estos días pero no quietos. https://t.co/l6uhHhackj — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) January 11, 2023

Así mismo, el oficial explicó que la orden presidencial es fortalecer la interdicción, es decir, afectar otros eslabones del narcotráfico. “Allí es donde estará la fortaleza de la Policía en la interdicción”, explicó el coronel Cárdenas.

Las declaraciones las entregó el oficial tras un golpe a estructuras dedicadas al tráfico de marihuana en el Cauca, departamento en el que los presuntos traficantes aprovecharon el alto flujo vehicular por los planes retorno de vacaciones para enviar una camioneta cargada con más de media tonelada de marihuana con destino a Bogotá.

Las dudas frente al tratamiento de cultivos ilícitos.

El tratamiento a los cultivos ilícitos planteado por el presidente Petro sigue sin convencer a varios sectores del país y de la comunidad internacional. Recientemente, el mandatario anunció que su gobierno permitirá que el campesino siga cultivando la hoja de coca mientras que la sustitución de cultivo funcione y así pueda, según el jefe de Estado, trasladarse definitivamente a una opción de cosecha lícita.

En ese sentido, el jefe de Estado planteó una figura de erradicación voluntaria y no forzada, como se ha venido realizando durante gobiernos anteriores. “Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo. Nos van a decir que conviven con ese satán. No, convivimos con la realidad. No solamente no cometer los errores del pasado. Se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro en el marco de la primera asamblea nacional cocalera que se llevó a cabo en El Tarra, Norte de Santander.

Según el Presidente, los funcionarios públicos deben venir al territorio para conocer de primera mano la realidad de los campesinos. “Tenemos que pasar a otras eras. La producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria. No solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”, dijo el jefe de Estado.

El Gobierno Petro ha planteado algunas alternativas para el tratamiento a los cultivadores de coca. (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Sin embargo, en diciembre pasado, Estados Unidos sentó su posición frente a la propuesta del presidente Petro en cuanto a los cultivos ilícitos. A través de un comunicado, el Departamento de Estado hizo una fuerte advertencia.

“Advertimos a la administración de Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos”, manifestó EE. UU. en primera instancia. En tal virtud, destacó que sigue siendo de vital importancia contar con un programa de sustitución “totalmente financiado y bien diseñado” antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos.