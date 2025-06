“Indicio sobre un jefe del Bronx”: Petro volvió a barajar hipótesis por atentado a Miguel Uribe Turbay y dio veredicto sobre la Policía

Mientras avanza la investigación de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el atentado del que fue víctima, el pasado 7 de junio, el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro volvió a mencionar ese caso en particular.

“Mi Gobierno protegió al sicario”: Gustavo Petro habló sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay y remató: “Ya me regañaron”

Contexto: “Mi Gobierno protegió al sicario”: Gustavo Petro habló sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay y remató: “Ya me regañaron”

Sumado a ello, manifestó el Petro: “Pero en relación a la Policía, no existe ningún indicio de que algún integrante individual de la policía, o de esta como institución, sea responsable del atentado. Eso es una falsedad”.

Finalmente, aseguró: “Pero es la investigación la que tiene que hablar, no el presidente. Ya me regañaron por eso. Esos muchachos sicarios, muchos, la mayoría, los mataban para que no hablaran. Mi gobierno protegió al sicario, ministro de Justicia”.