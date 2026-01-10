Política

Ingrid Betancourt destacó los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “La Gran Consulta se va afianzando”

La excandidata presidencial aseguró que la primera encuesta de 2026 llega con “buenas noticias”.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Ingrid Betancourt se refirió a los resultados de la encuesta publicada por SEMANA.
Ingrid Betancourt se refirió a los resultados de la encuesta publicada por SEMANA.

Continúan las reacciones a la primera encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la cual revela que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en 2026.

La excandidata presidencial y líder del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció sobre los resultados y aseguró que el sondeo muestra cómo se afianza la Gran Consulta por Colombia.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Buenas noticias con la primera encuesta 2026: Se le puede ganar a Petro. Abelardo sigue rugiendo fuerte y frena a Cepeda”, señaló Betancourt al sondeo publicado en la más reciente edición de la revista SEMANA.

La excandidata presidencial no se guardó nada y se refirió al candidato que está avalado por su colectividad, Juan Carlos Pinzón, quien se encuentra en el top cinco de los aspirantes con mayor intención de voto.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

El mejor ensayista de América explica por qué Donald Trump y Gustavo Petro son idénticos. "Se van a caer muy bien en la Casa Blanca"

"Es imposible hablar de fraude electoral": el registrador Hernán Penagos habla de las elecciones de 2026 y asegura que hay garantías para todos los sectores

Este es el difícil panorama que enfrentarán las universidades públicas en 2026: las cuentas no cuadran

"Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia": Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

Petro revela el regalo que le dará a Donald Trump en su encuentro y anuncia que lo invitará a Colombia: "Voy a llevarle algo"

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: "Este año Colombia gana"

"No hay una regulación seria en estos contenidos": experto analiza el impacto de las redes sociales en la campaña electoral de 2026

Misión de observación electoral de la Unión Europea monitoreará contiendas de 2026 en Colombia

La Gran Consulta se va afianzando con Paloma y Pinzón punteando. Todo es posible. Vamos a salir del caos narcopetrista”, sentenció Ingrid Betancourt, quien se ha mostrado muy activa de cara a la contienda electoral.

Juan Carlos Pinzón, quien tiene el aval del partido Oxígeno, se unió en los últimos días a la Gran Consulta por Colombia, en donde también están Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.

Hasta el momento van ocho candidatos los que estarán en la consulta que se realizará el próximo 8 de marzo de 2026, para buscar consolidar una fuerza política importante de cara a la primera vuelta que derrote al candidato de Gustavo Petro, que hasta ahora parece ser Iván Cepeda.

De acuerdo con los datos de la encuesta elaborada por AtlasIntel, una firma catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos, Abelardo de la Espriella tiene el 28 % de la intención de voto de cara a la primera vuelta, mientras que Cepeda está con el 26,5 %.

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue "sobre el futuro del país"

A ellos les sigue Sergio Fajardo (9,4 %), Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %), Aníbal Gaviria (1,3 %), Juan Manuel Galán (1,1 %), David Luna (0,9 %), Vicky Dávila (0,9 %), Daniel Quintero (0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,4 %), Roy Barreras (0,2 %) y Daniel Palacios (0 %).

El estudio de AtlasIntel fue realizado entre el 5 y el 8 de enero. Fue una encuesta cuantitativa en la que participaron 4.520 encuestados a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

El mejor ensayista de América explica por qué Donald Trump y Gustavo Petro son idénticos. "Se van a caer muy bien en la Casa Blanca"

"Es imposible hablar de fraude electoral": el registrador Hernán Penagos habla de las elecciones de 2026 y asegura que hay garantías para todos los sectores

Este es el difícil panorama que enfrentarán las universidades públicas en 2026: las cuentas no cuadran

"Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia": Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

Petro revela el regalo que le dará a Donald Trump en su encuentro y anuncia que lo invitará a Colombia: "Voy a llevarle algo"

"No hay una regulación seria en estos contenidos": experto analiza el impacto de las redes sociales en la campaña electoral de 2026

Carolina Arbeláez cuestiona al Gobierno por señalamientos al sector constructor y alerta crisis en la vivienda social

