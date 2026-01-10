Ingrid Betancourt destacó los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “La Gran Consulta se va afianzando”

Continúan las reacciones a la primera encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la cual revela que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en 2026.

La excandidata presidencial y líder del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció sobre los resultados y aseguró que el sondeo muestra cómo se afianza la Gran Consulta por Colombia.

“Buenas noticias con la primera encuesta 2026: Se le puede ganar a Petro. Abelardo sigue rugiendo fuerte y frena a Cepeda”, señaló Betancourt al sondeo publicado en la más reciente edición de la revista SEMANA.

La excandidata presidencial no se guardó nada y se refirió al candidato que está avalado por su colectividad, Juan Carlos Pinzón, quien se encuentra en el top cinco de los aspirantes con mayor intención de voto.

“La Gran Consulta se va afianzando con Paloma y Pinzón punteando. Todo es posible. Vamos a salir del caos narcopetrista”, sentenció Ingrid Betancourt, quien se ha mostrado muy activa de cara a la contienda electoral.

Juan Carlos Pinzón, quien tiene el aval del partido Oxígeno, se unió en los últimos días a la Gran Consulta por Colombia, en donde también están Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.

Hasta el momento van ocho candidatos los que estarán en la consulta que se realizará el próximo 8 de marzo de 2026, para buscar consolidar una fuerza política importante de cara a la primera vuelta que derrote al candidato de Gustavo Petro, que hasta ahora parece ser Iván Cepeda.

De acuerdo con los datos de la encuesta elaborada por AtlasIntel, una firma catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos, Abelardo de la Espriella tiene el 28 % de la intención de voto de cara a la primera vuelta, mientras que Cepeda está con el 26,5 %.

A ellos les sigue Sergio Fajardo (9,4 %), Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %), Aníbal Gaviria (1,3 %), Juan Manuel Galán (1,1 %), David Luna (0,9 %), Vicky Dávila (0,9 %), Daniel Quintero (0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,4 %), Roy Barreras (0,2 %) y Daniel Palacios (0 %).

El estudio de AtlasIntel fue realizado entre el 5 y el 8 de enero. Fue una encuesta cuantitativa en la que participaron 4.520 encuestados a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %.