Confidenciales

Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

El exministro de Defensa expresó su gratitud y aprecio a los miembros de la consulta e invitó a los colombianos a asistir a las urnas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
8 de enero de 2026, 1:13 a. m.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, partido oxigeno.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, partido oxigeno. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Juan Carlos Pinzón oficialmente confirmó este miércoles, 7 de enero, su participación en la Gran Consulta por Colombia que se realizará en próximo 8 de marzo de 2026.

El precandidato presidencial, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos estará en el tarjetón para elegir un solo candidato entre Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas.

“De aquí saldrá el próximo presidente de Colombia. Esta unidad le dará a Colombia la posibilidad de enfrentar los problemas y encontrar el rumbo que el país necesita”, aseguró.

Pinzón expresó su gratitud y aprecio a los miembros de la consulta e invitó a los colombianos a asistir a las urnas.

Confidenciales

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Confidenciales

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Confidenciales

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Confidenciales

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

Confidenciales

El asesor de las Farc que apareció en la mesa principal del evento de Iván Cepeda en España

Confidenciales

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

Confidenciales

Nuevo choque entre Tomás Uribe y los hijos de Juan Manuel Santos: “Su papá fue aliado de Maduro”

Política

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón le pidió a la Procuraduría investigar a ministros por presunta participación en política en la promoción de la constituyente

Confidenciales

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

Colombia necesita unidad para resolver sus problemas, por eso es tan importante que ustedes, los colombianos, sean los que decidan a través de la democracia en un mecanismo de elección popular, quién debe ser el colombiano que represente esta unidad y enfrente los problemas que tiene Colombia”.

El precandidato reiteró su compromiso con garantizar la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social del país.

No podemos subestimar lo que acaba de pasar en Venezuela, Colombia no puede seguir por ese mismo camino. Debemos unirnos para enfrentar el crimen organizado y al terrorismo, pero sobre todo para proteger a los colombianos. Y así, a partir de la unidad, el orden y la seguridad logremos el progreso del pueblo colombiano”, concluyó.

Más de Confidenciales

Juan Carlos Pinzón.

Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

No

El asesor de las Farc que apareció en la mesa principal del evento de Iván Cepeda en España

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

Tomás Uribe, Esteban Santos y Martín Santos.

Nuevo choque entre Tomás Uribe y los hijos de Juan Manuel Santos: “Su papá fue aliado de Maduro”

La funcionaria habló nuevamente de lo que pasó con el Gobierno Petro.

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Noticias Destacadas