Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

Juan Carlos Pinzón oficialmente confirmó este miércoles, 7 de enero, su participación en la Gran Consulta por Colombia que se realizará en próximo 8 de marzo de 2026.

El precandidato presidencial, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos estará en el tarjetón para elegir un solo candidato entre Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas.

“De aquí saldrá el próximo presidente de Colombia. Esta unidad le dará a Colombia la posibilidad de enfrentar los problemas y encontrar el rumbo que el país necesita”, aseguró.

Pinzón expresó su gratitud y aprecio a los miembros de la consulta e invitó a los colombianos a asistir a las urnas.

“Colombia necesita unidad para resolver sus problemas, por eso es tan importante que ustedes, los colombianos, sean los que decidan a través de la democracia en un mecanismo de elección popular, quién debe ser el colombiano que represente esta unidad y enfrente los problemas que tiene Colombia”.

El precandidato reiteró su compromiso con garantizar la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social del país.

“No podemos subestimar lo que acaba de pasar en Venezuela, Colombia no puede seguir por ese mismo camino. Debemos unirnos para enfrentar el crimen organizado y al terrorismo, pero sobre todo para proteger a los colombianos. Y así, a partir de la unidad, el orden y la seguridad logremos el progreso del pueblo colombiano”, concluyó.