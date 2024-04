Inició la reunión bilateral entre el presidente Petro y Nicolás Maduro en medio de una aguda crisis democrática en Venezuela

Dentro de los temas que estarán sobre la mesa está el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, la seguridad en la frontera, y se espera que el mandatario colombiano haga una función de buenos oficios sobre las denuncias de la oposición que ha señalado que no tiene garantías, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

| Foto: Anadolu via Getty Images

La quinta visita que hace Gustavo Petro a Nicolás Maduro no deja de ser controvertida. Se trata del acercamiento de Colombia al régimen venezolano, acusado no solo de entorpecer el proceso democrático en aras de que no existan más opciones que el chavismo, sino de liderar una peligrosa red criminal denominada como el “cartel de los soles” que ha lavado dinero en Estados Unidos y ha buscado inundar sus calles con cocaína.