Iván Cepeda anuncia que liderará la oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella: acusó a Trump de intervenir en la elección

Tras la definición del futuro político de Colombia en las urnas el pasado fin de semana, que dejó como ganador al candidato de la derecha, Abelardo De La Espriella, empezó oficialmente el empalme entre el saliente Gobierno Petro y la nueva administración. Además de la definición de los actores políticos que liderarán la oposición.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a José Manuel Restrepo como director del Empalme Anticorrupción

Este sábado, el excandidato Iván Cepeda, que quedó de segundas en las elecciones con más de 12 millones de votos, se pronunció en una carta en la que aseguró que será el quien liderará la oposición, junto con los representantes del Pacto Histórico.

Iván Cepeda reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia. Foto: SEMANA

En la carta, el candidato agradeció el respaldo recibido en Chocó durante las elecciones presidenciales, donde obtuvo el 81 % de la votación, el mayor porcentaje alcanzado por su candidatura en el país. Además se refirió a los 12,7 millones de votos que obtuvo.

Germán Ávila será el coordinador del equipo de empalme entre el Gobierno Petro y la administración de Abelardo De La Espriella

“Fue una campaña electoral heroica porque fue inmensamente desigual. Abelardo De La Espriella tuvo que ser auxiliado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser elegido. En ninguna elección que se haya dado en Colombia una potencia extranjera ha tenido una intromisión tan directa y desvergonzada”, afirmó Cepeda", indicó.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella disputaron la presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 Foto: Campaña Iván Cepeda y SEMANA

Finalmente, destacó que el país inicia una nueva etapa política con la llegada del gobierno de De la Espriella y aseguró que la oposición mantendrá abierta la disposición al diálogo para construir acuerdos nacionales cuando estos beneficien al país, pero dejó claro que esa voluntad no significará renunciar a la defensa de los derechos sociales alcanzados ni al ejercicio legítimo de la movilización ciudadana pacífica.

El líder de izquierda también criticó el primer anuncio del presidente electo, de ingresar ingresar al Escudo de las Américas, que calificó como “una estrategia de carácter totalmente intervencionista” y contraria a la soberanía nacional.

“Esa irresponsable acusación puede desatar una ola de violencia contra la gente en los territorios. Hay que rechazarla de manera clara: No hay voto fusil, hay pueblo movilizado pacíficamente”, afirmó Cepeda.

En uno de los apartes de la carta, el político se refirió a la intervención o incidencia de Trump en las elecciones.

El presidente Gustavo Petro se reunió con senador Iván Cepeda para definir cómo será la oposición al nuevo gobierno. Foto: El País

“Fue una campaña electoral heroica porque fue inmensamente desigual. Abelardo de la Espriella tuvo que ser auxiliado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser elegido. En ninguna elección que se haya dado en Colombia una potencia extranjera ha tenido una intromisión tan directa y desvergonzada”, afirmó Cepeda.