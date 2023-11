Iván Duque advierte que encuentro y “acuerdo” de Petro con “los cacaos”, a los que ha culpado de todas las “desgracias”, no puede ser un “chantaje” o una “intimidación”

El objetivo es plantear una conversación nacional en busca de proyectos que generen confianza en el país. No obstante, al participar en la asamblea de Anif, el expresidente Iván Duque Márquez fue crítico de este encuentro, asegurando que esa no es la forma de hacer pactos.

“A mí me parece bien que en el país haya acuerdos, pero ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo no puede ser un contrato por adhesión, no es llamar a las personas y decir, mira, aquí está lo que yo quiero, luego firme acá o si no, aténgase a las consecuencias”, sostuvo Duque, al tiempo que agregó que esa estrategia es “un chantaje, una intimidación y lo único que hace es ahuyentar mucho más la inversión”.