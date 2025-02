Jaime Dussán aceptó que no tiene maestría convalidada, que es requisito para ser presidente de Colpensiones

A través de una carta, Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, le confirmó a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, que su título de maestría aún no ha sido convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Este es un requisito para quienes ocupan su cargo, por lo que podría terminar viéndose obligado a dejarlo.

“Jaime Dussán nos confirma que no cuenta con el requisito para ser presidente de Colpensiones. No tiene maestría convalidada. Además, es título propio, por lo que no es sujeto de convalidación. Esto como respuesta a la acción de tutela que ganamos”, manifestó la congresista en su cuenta de X.