El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, asegura que la ley establece que el presidente de la corporación está facultado para no remitir las recusaciones a la Comisión de Ética cuando estas no cumplen con los requisitos, y señaló que, en medio de la plenaria y cuando el articulado ya estaba siendo estudiado , su equipo jurídico las estaría evaluando.

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, le dijo a Salamanca que su preocupación es que “esta discusión que va a dar la Cámara de Representantes pueda estar lo más blindada posible. Es la Comisión de Ética a la que le corresponde evaluar si los elementos que componen la recusación proceden o no. Me preocupa, además, la situación de otros colegas que quieren participar en el debate y, al no haber resuelto esa recusación, están impedidos para hacerlo”.