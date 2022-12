Jorge Enrique Robledo descartó de tajo que vaya a ser candidato a Alcaldía de Bogotá y confirmó que no hará alianzas con el uribismo

El exsenador Jorge Enrique Robledo insistió en que no será candidato en las próximas elecciones regionales y que por lo tanto no hará ninguna alianza con el uribismo, luego de que el expresidente Álvaro Uribe haya dicho que votaría por el líder de Dignidad en una eventual candidatura.

“No tiene ninguna viabilidad porque nos la hemos pasado en contradicción. Cuando él fue presidente, yo fui senador, siempre estuvimos así, después como senador también hemos estado en contradicción y no hay posibilidad de que haga política con quien tengo tantos y tan grandes diferencias”, aseguró el líder de Dignidad.

Mis conclusiones sobre un decir de Álvaro Uribe que no me fue consultado y nunca tuvo ni la menor viabilidad, dados los conocidos y enormes desacuerdos de hoy y durante 20 años.

Y sobre el repugnante aprovechamiento de la matonería petrista, engañando y mintiendo.

2:16 min. pic.twitter.com/HvsocvBIXq — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 6, 2022

Asimismo, Robledo confirmó que no competirá el próximo año. “Jorge Enrique Robledo no será candidato a nada. Ni a Alcaldía de Bogotá ni a ningún cargo en las próximas elecciones de 2023. Eso está perfectamente establecido y no hay la menor duda”, aseguró el exsenador.

Robledo cuestionó que luego de las declaraciones del expresidente, desde el petrismo lo cuestionaron fuertemente. “Las barras bravas del petrismo, la matonería petrista salió a mentir y a calumniar diciendo que esa declaración de Uribe era la prueba reina de que yo había traicionado mi pensamiento y que me había vuelto uribista y que por eso era que no había votado ni estaba respaldando el Gobierno de Gustavo Petro”, señaló el excongresista.

El líder del Dignidad aseguró que la opinión del expresidente Uribe no le fue consultada en ningún momento y que por eso no hay ninguna posibilidad de que se dé esa unión.

“La actitud de esas barras petristas, de esos matones que se mueven allí, es una actitud tramposa, mentirosa, calculada para engañar, que refleja una descomposición muy profunda de quienes así opinan”, criticó Robledo.

El exsenador dijo que a pesar de que ya no tiene ningún cargo público, sigue estando activo en política y que por eso “seguirá luchando”, como lo ha hecho durante los últimos 50 años: 20 en el Congreso y 30 antes de llegar al Capitolio. “Voy a seguir luchando mientras me duren las pilas”, confirmó Robledo.

A pesar de que descartó que vaya a ser candidato a alguna alcaldía o gobernación, anunció que hará campaña y recorrerá varias ciudades del país para respaldar a los aspirantes de su partido Dignidad y buscar apoyos. “Iré hasta el último rincón que pueda ir”, aseguró.

Asimismo, el exsenador dio luces de que buscarán revivir la Coalición de la Centro Esperanza para los próximos comicios. Insistió en que en el país no solo hay dos corrientes políticas, sino que habría una tercera vía.

“Hay por lo menos tres y somos varias las fuerzas, Dignidad y otras fuerzas que estamos promoviendo esos acuerdos para sacar adelante muchos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en las elecciones de 2023″, aseguró el exsenador.

Todo el revuelo político se generó porque el líder del Centro Democrático afirmó que respaldaría una eventual candidatura de Robledo si se lanzara a la Alcaldía de Bogotá. “Si usted me pregunta, ¿votaría por Diego Molano?, le digo: con gusto. Si me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo, yo también votaría por Jorge Enrique Robledo”, aseguró Uribe en Noticias Caracol.

En otro mensaje, Robledo ya había dado luces de que las diferencias entre ambos no le permiten hacer alianzas con ese sector y que no sería candidato para las próximas elecciones.

A pesar de eso, algunos líderes del Pacto Histórico le reclamaron, entre ellos el presidente del Senado, Roy Barreras; sin embargo, Robledo le contestó en un fuerte mensaje en el que le recordó al senador que ha hecho parte de varios sectores políticos.

“¿Y no le da vergüenza a usted, Roy Barreras, meterse en esto, y mintiendo, luego de haberle mamado a Uribe, a Santos y ahora a Petro? ¿Es verdad, además, que no le mamó a Duque porque no lo quisieron recibir? Sincérese”, reclamó Robledo.