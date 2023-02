Jorge Robledo calificó de ‘voltereta’ la decisión del Gobierno Petro de no eliminar las EPS

El excongresista y excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo se refirió en un video a la reforma pensional y a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro con respecto a la no eliminación de las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS).

Robledo publicó un video en su cuenta de Twitter, el cual acompañó con el siguiente mensaje: “Todo dice que la VOLTERETA de @petrogustavo A FAVOR de las EPS no fue de antier sino anterior las elecciones. Porque Santos, C. Gaviria, A. Gaviria, Roy y Dilian son tan pro EPS y Ley 100 que sin eso acordado no habrían respaldado a Petro. Repudiable manera de hacer política”.

Todo dice que la VOLTERETA de @petrogustavo A FAVOR de las EPS no fue de antier sino anterior las elecciones.

Porque Santos, C. Gaviria, A. Gaviria, Roy y Dilian son tan pro EPS y Ley 100 que sin eso acordado no habrían respaldado a Petro.

Repudiable manera de hacer política. pic.twitter.com/J0jRnUM705 — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) February 11, 2023

En primer lugar, el exsenador afirmó que Gustavo Petro obtuvo una alta votación el año anterior en el sector salud, y esto fue debido a las promesas que hizo en campaña relacionadas con este sector, y también por haber recibido el apoyo de Carolina Corcho, una persona conocida en ese sector. Según afirma Robledo, Petro afirmó que bajo su administración acabaría con las EPS y que se vendría “una revolución”.

Ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Ministerio de Salud

Acto seguido, el exsenador calificó que las recientes declaraciones del mandatario son una “voltereta” con quienes votaron por él desde el sector salud. Afirmó que el hecho de reunirse con las EPS y cambiarles la decisión es un incumplimiento grave. Sin embargo, la principal preocupación de Robledo radica en que el acuerdo de acabar con las Entidades Prestadoras de Salud no es de ahora, sino que se venía concibiendo desde mucho antes.

“A Gustavo Petro lo apoyaron Santos, Alejandro Gaviria, César Gaviria, Roy Barreras, Dilian Francisca; que sabemos que es gente de las EPS, gente partidaria de la Ley 100. Entonces yo no puedo creer que ellos hubieran decidido respaldar a Petro si esto no estuviera perfectamente claro, entonces aquí ante un hecho detestable de la política nacional. Se burlan de la gente y los engañan descaradamente”, puntualizó Robledo.

Gustavo Petro reunido con las EPS. - Foto: Presidencia de la Repúlica

Gobierno anunció que no se eliminarán las EPS

El 10 de febrero, luego de más de tres horas de una reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los representantes de nueve Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Se anunció que la reforma no contemplará la eliminación de las EPS, sino que entrarán en un proceso de transición y podrán seguir funcionando.

Alfonso Prada dando a conocer a los medios la decisión de no acabar con las EPS. - Foto: Semana

Alfonso Prada, Ministro del Interior, fue enfático en asegurar que las EPS se mostraron dispuestas a entrar a un proceso de transformación dentro de la reforma a la salud, acomodándose al nuevo modelo.

“El proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS y tampoco les pone un término de subsistencia. Se acondicionen y puedan convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria y tener todas las posibilidades de tener sus objetos sociales”, sostuvo el ministro.

Por otro lado, Petro reveló detalles del encuentro de alto nivel en el que también participó la ministra de Salud, Carolina Corcho. El primer mandatario destacó la disponibilidad de las EPS de pasar al nuevo modelo de salud. En un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, afirmó que las EPS tendrán una función clave de atención primaria en el territorio nacional.

Califico de excelente la reunión con las EPS. Hay voluntad de pasar al nuevo modelo. Valoran las EPS la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia. https://t.co/V5aXXJtDgs — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2023

“Califico de excelente la reunión con las EPS. Hay voluntad de pasar al nuevo modelo. Valoran las EPS la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia”, publicó el mandatario colombiano en el mensaje.

En su Tik Tak para SEMANA, María Isabel Rueda contó anteriormente el por qué se había dado ese giro. Según la periodista, un punto fundamental fue una reunión de esta semana entre la llamada Nueva EPS, el presidente Petro, el ministro de Hacienda, la ministra de Salud y el ministro del Interior.

“Allí, el presidente le preguntó a su junta directiva que si están en condiciones de recibir a siete millones de usuarios adicionales, provenientes de las EPS que se irían a cerrar. La Nueva EPS dijo, pues que no, que así súbitamente no. Que eso requería gradualidad, y que sería aconsejable que el presidente hiciera la misma consulta con otras EPS que sí funcionan, para que entre todas se repartan y reciban a esta cantidad de usuarios. Este episodio no significa necesariamente que el presidente haya accedido no acabar con el sistema EPS en Colombia, pero sí indica que por fin el mandatario está escuchando”, advirtió Rueda.

Hasta el momento, Petro no ha respondido sobre las declaraciones críticas de Robledo. En los seis meses de su mandato, el exsenador ha sido uno de los políticos que más ha mostrado ser opositor a sus decisiones.