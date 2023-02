José Félix Lafaurie responde al ultimátum del presidente Gustavo Petro por compra de tierras: “Alguien está informándolo mal”

SEMANA: Prácticamente, el presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum por el tema de tierras. ¿Qué le responde?

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE (J.F.L.): Nosotros no acordamos nada para no cumplirlo. No solo hemos venido cumpliendo con el acuerdo, sino que vamos a cumplirlo en su integridad, porque el acuerdo, más allá de entregar tierras, también implica armar proyectos productivos que sean capaces de dignificar. El trabajo y las opciones que tienen los beneficiarios. A la fecha hemos entregado más de 500 ofertas, exactamente 502, por 303.964 hectáreas que se encuentran en el proceso de calificación de factibilidad de la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad que tiene que comprar la tierra.

Por otra parte, hemos establecido el contacto con 349 ganaderos que de manera directa llegaron a la agencia. En consecuencia, la canasta de tierra ofertada a la fecha está por encima de las 400.000 hectáreas y tengo entendido que la agencia de tierras en el mes de marzo va a comprar, creo que son 24 predios por más de 10.000 hectáreas.

SEMANA: Entonces no es que el proceso esté estancado...

J.F.L.: No me cabe la menor duda de que estamos haciendo un esfuerzo en la dirección correcta. Aquí el que compra tierras es el Gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras, entonces de lo que se trata es de agilizar el tema. Pero además, el jueves se hará una reunión, programada desde la semana pasada en Montería, en la subasta ganadera, para poder invitar a los ganaderos a que oferten tierra. Después vamos a ir a Valledupar y finalmente vamos a ir al Magdalena Medio para poder seguir incrementando la oferta, especialmente en estas regiones, que es donde el Gobierno Petro ha previsto o ha querido comprar más tierras porque hay una mayor demanda en esas zonas.

El documento fue suscrito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, a nombre del Gobierno y por el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: Pero es que se le vio molesto al presidente Gustavo Petro. ¿No tiene razón para estarlo?

J.F.L.: Alguien está informándolo mal. Creo que alguien está informando mal al presidente Gustavo Petro, además porque yo tengo reunión con el presidente el día lunes (27 de febrero). En consecuencia, le llevaré toda la información debidamente soportada para que tenga toda la claridad con respecto al tema.

SEMANA: El presidente Petro dijo que la compra de tierras era para ya y no para dentro de 20 años...

J.F.L.: Claro, es para ya, para hoy. Ahí tienen 400.000 hectáreas para comprar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues haremos estas reuniones porque, te repito, me parece que el presidente Petro puede estar mal informado. Las cifras son concretas, estoy dando cifras de las hectáreas y de las ofertas.

El acuerdo logrado entre Gustavo Petro y José Félix Lafaurie sobre el tema de tierras responde a un clima de conciliación democrática y respeto institucional. - Foto: twiitter gustavo petro

SEMANA: ¿Entonces en esa reunión del lunes quedará todo solucionado?

J.F.L.: Supongo que sí, porque yo no puedo hacer más, la tierra no es mía, es de terceros. Lo que hace Fedegán es desplegar toda la capacidad para decirles a los ganaderos que el Gobierno Petro quiere comprar tierra, si usted quiere vender, dígame y yo le comunico a la Agencia Nacional de Tierra y el Gobierno tendrá que mover a la agencia en la dirección correcta.

SEMANA: Adicional a estas 400.000 hectáreas, ¿Hay más listas para la venta?

J.F.L.: Claro que sí, te lo garantizo. Hoy, después del mensaje del presidente Petro, me han llamado muchas personas para ese tema. Cuando el Gobierno empiece a comprar de manera debida tendrá sin problemas un millón de hectáreas más, no tengo duda. Ese no será un problema, el problema es qué hacer con los campesinos. El Gobierno viene diciendo que tiene 1.700.000 hectáreas que podrían estar sin proyectos productivos, entonces, un campesino qué hace con la tierra tiene si no tiene un proyecto productivo. Nosotros le entregamos al Gobierno Petro una propuesta concreta sobre eso, aquí lo que hay que hacer es avanzar. Ese es un tema clave.

Más del 60 por ciento de alimentos que se consumen en Colombia los producen mujeres campesinas, pero solo el 26 por ciento de las unidades productivas están a su cargo. Las mujeres realizan tareas como ordeñar o cultivar al mismo tiempo que se responsabilizan de las labores del hogar. Por eso la titularidad de tierras en esos casos es menor. - Foto: .

SEMANA: Claro porque un campesino con tierras, pero sin producción, está fregado...

J.F.L.: Pues nada, un campesino no hará nada. Eso es un lío completo porque alguien con tierra, pero sin tener crédito, sin tener un proyecto productivo, sin tener una serie de herramientas, no hará nada. Si a ti te dan mañana 40 hectáreas o 50 hectáreas en cualquier parte sin decir qué hacer, pues te vuelves loco. La tierra debe ser productiva, se debe dignificar al campesino y que tengas actividades para que puedan vivir tranquilamente.

SEMANA: ¿Cómo hace con tanto chicharrón porque está en medio de una negociación de paz con el ELN y ahora este asunto de Fedegán?

J.F.L.: (Risas) Pues toca hacerle, ahora con la virtualidad se facilita mucho todo y uno no tiene mayor problema.