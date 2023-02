José Luis Mayorca, tío del presidente de la Cámara, David Racero, se lanza a la Gobernación del Cesar, ¿división en el Pacto Histórico?

El médico oncólogo José Luis Mayorca Castilla, tío del presidente de la Cámara de Representantes, el representante del Pacto Histórico David Racero Mayorca, presentó en las últimas horas su candidatura a la Gobernación del Cesar, a través del grupo significativo de ciudadanos Cesar Arriba, que será inscrito en la tarde de este jueves en la Registraduría.

Mayorca Castilla no es novato en los asuntos electorales. Ya se había lanzado al Senado de la República por el Partido Liberal, en 2014, pero en aquella época no alcanzó a llegar al Congreso, por lo que este será su segundo intento por ingresar a un cargo político.

No obstante, el precandidato a la Gobernación del Cesar esta vez no irá de la mano de los liberales, sino que lanzará su propio movimiento para recoger las firmas que le permitan presentar su candidatura, aunque no descartó tener el apoyo del Pacto Histórico, al que pertenece el representante Racero.

“Sigo siendo Frente Amplio, sigo creyendo en el presidente Gustavo Petro. Vamos a solicitar coaval de los partidos Alianza Verde, Liberal, UP, ASI, Polo Alternativo, Comunista, y a todos aquellos movimientos a los cuales se les entregó la bandera del cambio”, expresó Mayorca Castilla en una rueda de prensa.

Jose Luis Mayorca aspiró al Senado por el Partido Liberal en 2014. - Foto: Twitter José Luis Mayorca

Este eventual apoyo del Pacto Histórico a esta candidatura ha generado divisiones en el petrismo en el Cesar, pues algunos sectores consideran que Mayorca fue “desleal” con la causa de Gustavo Petro al no apoyar la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Cesar en las pasadas elecciones regionales.

Según ha quedado en evidencia en las redes sociales, Mayorca Castilla apoyó en las elecciones legislativas en el Cesar al candidato del Partido Liberal Carlos Felipe Quintero. El candidato de Racero hizo sus propias apuestas apoyando a Carlos Felipe Quintero, con lo que quedaría claro que se apartó de la directriz de la fuerza política del presidente Petro.

De acuerdo con lo que le confirmaron fuentes del Pacto Histórico en ese departamento, esto ha creado un cisma en esta fuerza política, pues la aspiración de Mayorca se atravesaría en las aspiraciones de John Flórez, Katia Ospino y José María Araújo, quienes ya habían destapado sus aspiraciones.

Investigación

Adicionalmente, según pudo evidenciar SEMANA en la Fiscalía, el ahora aspirante a la Gobernación del Cesar, en mayo del año pasado, fue involucrado en una investigación que adelanta el ente acusador por el presunto desfalco de la desaparecida EPS Cafesalud.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente al expresidente de la desaparecida Cafesalud EPS Guillermo Grosso Sandoval, y a los exrepresentantes de dos Institutos Prestadores de Salud (IPS), Luis Enrique Flórez Fontalvo y José Luis Mayorca Castilla, por supuestos actos ilícitos en el manejo de recursos de la salud”, indicó la Fiscalía.

Cafesalud desapareció en medio de señalamientos de malos manejos.

Según el ente acusador, entre febrero de 2015 y marzo de 2016, Grosso Sandoval habría acordado con los otros procesados que recibiría el 10% de cada contrato que les fuera asignado para la atención integral de pacientes con cáncer en Bogotá, y municipios de Boyacá, Santander y Cundinamarca.

“Al parecer, de manera irregular extendió un contrato firmado por el anterior presidente de Cafesalud con la entidad de Flórez Fontalvo. La ampliación de uno a tres años aumentó el valor en más de 26.800 millones de pesos. De otra parte, suscribió tres contratos con Mayorca Castilla. Uno por 110.826 millones de pesos, otro por 37.631 millones de pesos y el tercero por 48.294 millones de pesos”, manifestó la Fiscalía.

Relación con Racero

En medio del lanzamiento de esta candidatura, algunos sectores políticos han afirmado que el representante Racero, quien en el pasado había criticado casos de líderes políticos que usaban su poder para favorecer a sus familiares, se estaría moviendo para impulsar la candidatura de su tío por encima de otras opciones que tendría el petrismo, lo que estaría causando malestar en el Pacto Histórico.

David Racero se posesionó como presidente de la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio, fecha en la que se instaló el nuevo Congreso. - Foto: twitter @davidracero

Incluso, líderes políticos en el Cesar han afirmado que Racero habría viajado al departamento a sostener reuniones políticas a las que no habrían sido invitados los referentes locales del Pacto Histórico. También se afirma que en estas supuestas reuniones habrían estado representantes del Clan Gnecco y el cuestionado congresista Alfredo Ape Cuello.

Frente a estos señalamientos, el representante Racero le dijo a SEMANA que el 99 % de esas acusaciones que le hacen “son falsas”.

“Lo único cierto es que sí voy a Valledupar, de donde es mi madre y está la mayoría de mi familia. Y voy especialmente a visitar la tumba de mis abuelos, a quienes extraño”, indicó el presidente de la Cámara, con lo que descartó estar influyendo en la candidatura de su tío.

Racero agregó: “No me he reunido con Geneco ni con Ape, pero no tendría ningún problema de reunirme con ellos. Si Petro se reúne con Uribe, ¿por qué yo no me reuniría con ellos? El país y el departamento del Cesar requieren apuestas colectivas, reconciliación, llegar a acuerdos entre diferentes en función de la gente”.