Jota Pe Hernández tilda de “montaje” foto en la que supuestamente aparece dormido en sesión del Senado

En las últimas horas se difundió en las redes sociales una imagen con la que acusan al senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, de supuestamente estar dormido durante una sesión plenaria del Senado.

En la foto, que se desconoce cuando fue tomada, se aprecia a una persona con la fisonomía del senador sentada en su curul y con la cabeza agachada.

“@JotaPeHernandez, ir a dormir al Congreso también es corrupción. Recuerde que le pagamos por legislar, no por dormir. Muy mal!”, afirmó la persona que compartió la imagen.

Señor @JotaPeHernandez, ir a dormir al Congreso también es corrupción. Recuerde que le pagamos por legislar, no por dormir. Muy mal! pic.twitter.com/ooEyQErOKk — Gabriel Escobar (@GabrielGEscobar) November 6, 2022

En conversación con SEMANA, el senador Hernández calificó la fotografía como un “montaje”. Así mismo, señaló que la imagen ya se había difundido semanas atrás.

“Eso es absolutamente falso. Yo puedo asegurar que eso debe ser un montaje. Me acabo de enterar que esa foto la volvieron a difundir. Esa foto la sacaron hace un mes”, dijo.

Hernández afirmó que en su momento pidió al Canal del Congreso un registro del video de la sesión de donde supuestamente habría salido la imagen, pero señaló que esto no fue posible porque en las transmisiones solo se enfoca a las personas que intervienen en las plenarias.

“Yo quisiera que revisáramos las cámaras de seguridad, si es posible, o que le pregunten a los senadores que están alrededor. Ariel Ávila, que está al lado mío. Gustavo Moreno, Inti (Asprilla), Fabián (Díaz). Eso es un montaje”, sostuvo.

Posteriormente, retó a sus contradictores a difundir la grabación de donde habría sido sacada la foto, si la tienen, para “ver quién miente”.

“Como no me encuentran corrupción, entonces les toca atacar con montajes. Son expertos en correr la línea ética para destruir al contrario. Los reto a sacar el video para ver quién miente”, expresó.

“El Senado está en manos de la izquierda. El presidente del Senado, Roy Barreras, es uno de los aliados de la izquierda. Que pidan el registro de cámaras y lo publiquen y le demuestren a Colombia que yo me quedé dormido en plenaria. El presidente de Colombia también puede pedirlo si quiere”, agregó.

El senador, que fue el más votado de la Alianza Verde en las pasadas elecciones legislativas, también afirmó que en las últimas semanas ha recibido ataques de creadores de contenido para “destruir” su imagen.

“Desde que acepté una entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, varios creadores de contenido se han alineado para a punta de mentiras destruir mi imagen, algunos medios replican estas calumnias. Yo por mi parte seguiré firme trabajando con juicio por el pueblo colombiano”, sostuvo.

De acuerdo con el congresista, el motivo de los “ataques” en su contra es su independencia frente al gobierno

“Estos son ataques porque yo soy uno de los senadores con los que ellos contaban. Yo creo que hasta para (el presidente Gustavo) Petro ha sido una sorpresa que en todos los medios salen contando los votos del partido Verde, que se declaró de gobierno, y para ellos debe ser duro que no son ocho votos del Verde sino que son siete. El de Jota Pe no lo pueden contar”, expresó.

“Yo veo una izquierda alineada para destruir a ese senador que no se les ha querido arrodillar, a ese senador que se les enfrenta, que los expone”, subrayó el congresista, quien aseguró que mantendrá sus postura independiente frente al gobierno del Pacto Histórico.

“Siempre me he declarado como un senador independiente. Pienso y voto de manera independiente. Lo que yo vea que le conviene al pueblo lo apoyo y lo que vea que no le conviene no lo apoyo”, sostuvo.