El candidato a la Presidencia del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, presentó una solicitud de rectificación contra el también aspirante a la Casa de Nariño de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, acusándolo de hacer “afirmaciones falsas”.

El proceso comienza después de que De la Espriella señalara a Cristo de tener un vínculo económico con la pareja de la abogada Sondra Macollins, Moisés D. Garvin, un señalamiento que el aspirante de En Marcha califica como “falso”.

De la Espriella hizo esa afirmación en medio de una rueda de prensa y, posteriormente, en un trino que se publicó en una de las cuentas de X que respaldan su campaña. No obstante, Cristo asegura que esas relaciones societarias y contractuales a las que hizo referencia el abogado en esa publicación son “inexistentes”.

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

“Dichas imputaciones fueron difundidas en escenarios públicos y amplificadas en redes sociales, incluyendo cuentas que respaldan la campaña de De la Espriella, manteniendo la narrativa difamatoria”, asegura Cristo.

El candidato presidencial de En Marcha aseguró que alista una acción judicial por injuria y calumnia contra su contendor. Además, pidió que se efectúe una corrección “inmediata” de esos señalamientos que le hizo el abogado.

Juan Fernando Cristo se baja de la consulta del Frente por la Vida tras la decisión del CNE sobre Iván Cepeda

En su solicitud de rectificación, Cristo sostuvo que “las afirmaciones realizadas por De la Espriella son falsas, carecen de sustento fáctico y probatorio y afectan gravemente la honra, el buen nombre y la reputación pública de Juan Fernando Cristo, al insinuar vínculos contractuales y societarios que jamás han existido”.

De la Espriella ya hizo una publicación haciendo referencia a esas declaraciones. No obstante, Cristo apuntó que la nueva publicación no es una rectificación real. En ese sentido, reclamó que esta cumpla con los estándares constitucionales de claridad, precisión, equivalencia y oportunidad, y advierte que, de no producirse, se interpondrán las acciones judiciales correspondientes por injuria y calumnia.

En sus declaraciones, el abogado también sostuvo que el esposo de la candidata presidencial tendría vínculos con el candidato Roy Barreras.