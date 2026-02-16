Política

Juan Fernando Cristo pidió rectificación a Abelardo de la Espriella: “Narrativa difamatoria”

El abogado había señalado a Cristo y al también candidato, Roy Barreras, de tener vínculos societarios con otro abogado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 9:04 a. m.
Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella.
Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

El candidato a la Presidencia del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, presentó una solicitud de rectificación contra el también aspirante a la Casa de Nariño de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, acusándolo de hacer “afirmaciones falsas”.

El proceso comienza después de que De la Espriella señalara a Cristo de tener un vínculo económico con la pareja de la abogada Sondra Macollins, Moisés D. Garvin, un señalamiento que el aspirante de En Marcha califica como “falso”.

De la Espriella hizo esa afirmación en medio de una rueda de prensa y, posteriormente, en un trino que se publicó en una de las cuentas de X que respaldan su campaña. No obstante, Cristo asegura que esas relaciones societarias y contractuales a las que hizo referencia el abogado en esa publicación son “inexistentes”.

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

“Dichas imputaciones fueron difundidas en escenarios públicos y amplificadas en redes sociales, incluyendo cuentas que respaldan la campaña de De la Espriella, manteniendo la narrativa difamatoria”, asegura Cristo.

Política

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Política

Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías

Política

Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “No supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”

Política

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

Política

Antonio Sanguino destapa las cartas del Gobierno Petro para llegar a la mesa de concertación y mantener o superar el 23,7 % del salario mínimo

Política

Álvaro Uribe lanza dura respuesta a la alocución de Gustavo Petro y plantea cinco reformas para recuperar los recursos del Estado

Política

Gustavo Petro le responde al Consejo de Estado y convoca a mesa de concertación y a marchas en todo el país: “El salario vital se mantiene”

Política

Juan Fernando Cristo se baja de la consulta del Frente por la Vida tras la decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Confidenciales

“El camino no es la división”: Cristo pide unidad en la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Política

Juan Fernando Cristo anuncia que participará en la consulta presidencial del Frente por la Vida: “Colombia no está para improvisaciones”

El candidato presidencial de En Marcha aseguró que alista una acción judicial por injuria y calumnia contra su contendor. Además, pidió que se efectúe una corrección “inmediata” de esos señalamientos que le hizo el abogado.

Juan Fernando Cristo se baja de la consulta del Frente por la Vida tras la decisión del CNE sobre Iván Cepeda

En su solicitud de rectificación, Cristo sostuvo que “las afirmaciones realizadas por De la Espriella son falsas, carecen de sustento fáctico y probatorio y afectan gravemente la honra, el buen nombre y la reputación pública de Juan Fernando Cristo, al insinuar vínculos contractuales y societarios que jamás han existido”.

De la Espriella ya hizo una publicación haciendo referencia a esas declaraciones. No obstante, Cristo apuntó que la nueva publicación no es una rectificación real. En ese sentido, reclamó que esta cumpla con los estándares constitucionales de claridad, precisión, equivalencia y oportunidad, y advierte que, de no producirse, se interpondrán las acciones judiciales correspondientes por injuria y calumnia.

En sus declaraciones, el abogado también sostuvo que el esposo de la candidata presidencial tendría vínculos con el candidato Roy Barreras.

Más de Política

Las comunidades llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá.

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella.

Juan Fernando Cristo pidió rectificación a Abelardo de la Espriella: “Narrativa difamatoria”

Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria.

Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “No supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”

CLARA LÓPEZ Candidata presidencial

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Antonio Sanguino destapa las cartas del Gobierno Petro para llegar a la mesa de concertación y mantener o superar el 23,7 % del salario mínimo

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe lanza dura respuesta a la alocución de Gustavo Petro y plantea cinco reformas para recuperar los recursos del Estado

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

Gustavo Petro le responde al Consejo de Estado y convoca a mesa de concertación y a marchas en todo el país: “El salario vital se mantiene”

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

Alocución del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo vital

Lanzamiento libro Mi causa: Colombia María Claudia Tarazona Bogota 9 diciembre 2025

María Claudia Tarazona reveló que no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en estas elecciones

Noticias Destacadas