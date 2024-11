Juan Fernando Petro: 8 frases con las que se despacha contra quienes rodean al presidente. “Mi hermano es un animal político, un genio político”

1. “Gustavo, usted tiene que ser asesorado por científicos y técnicos más que por políticos”.

Juan Fernando Petro se refirió a esa recomendación que le hizo a su hermano para explicar los errores que se han cometido en el Gobierno, en donde “se han dictado órdenes para que se ejecuten obras e inversiones en territorios, pero no se ejecutan”. Asegura que esto se debe a que está mal rodeado . “No se asocie tanto con políticos porque eso tiene muchos contras”, le insistió. En su concepto las casas políticas que trabajan con Gustavo Petro “son las que menos conciencia tienen de las transformaciones que hay que hacer”

2. “Él es el animal político de la familia, el genio político”.

Al ser uno de los familiares más cercanos del jefe de Estado, Juan Fernando le ha expresado los reparos que tiene frente al gabinete, pero él, “tal vez por proteger a su familia, no ha aceptado los consejos que sus parientes le han dado”. No obstante, Juan Fernando acepta que su hermano no siga sus consejos, pues es el que más conoce el mundo político en la familia.