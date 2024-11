María José Pizarro y Gustavo Bolívar están cabeza a cabeza en la intención de voto en una eventual consulta de la izquierda

La misma disputa se ve cuando se pregunta por todos los posibles candidatos en conjunto. Mientras la senadora del Pacto Histórico es la primera izquierdista con 6,8 %, el alfil del presidente no se queda muy atrás, registrando un 6,5 % en intención de voto.

El 7,9 % de los colombianos que no votarían por ninguna consulta y el 3,3 % no sabe o no responde.