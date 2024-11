Antonio Navarro asegura que le propusieron la reelección de Petro: “No estoy de acuerdo”

“Me escriben por WhatsApp proponiendo la reelección del Presidente. No estoy de acuerdo ”, escribió Navarro en la mencionada red social.

El pasado 18 de noviembre, el presidente Gustavo Petro fue claro y rotundo al afirmar que su gobierno no apoyará ni presentará ninguna “fórmula de reelección” . A través de su cuenta personal en X, dejó en claro que, al finalizar su mandato el 7 de agosto de 2026, se retirará “feliz” por haber contribuido a la reducción de la pobreza en Colombia, según sus propias palabras.

El presidente ratificó que, conforme a la Constitución, su mandato culminará en esa fecha, y el tiempo será el encargado de confirmar si cumple o no con lo que ha prometido.

“Quien aprobó la reelección no fui yo. Yo voté en contra. Cuando decidieron suspender esa política después de dos reelecciones: Uribe y Santos, fue Santos”, posteó Petro.

Y agregó en el mensaje que publicó en esa plataforma digital: “El Gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del Palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia”.