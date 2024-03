Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, arremete contra quienes elogian a Manuel Marulanda: “Para mí es un criminal”

“En estos días, en medio de tantas noticias y tantas cosas que tienen convulsionado al país, en redes sociales hay un hecho que yo no quiero que pase desapercibido. Están hablando de Manuel Marulanda Vélez, el creador y fundador de las Farc”, indicó Zuluaga al inicio del video.

El exgobernador cuenta los actos del guerrillero para jóvenes “que no conocen la historia”, que asegura es reciente, y personas desinformadas, así como aquellas que olvidan los hechos de forma “malintencionada”. Lo que dice se basa en el informe de la Comisión de la Verdad, donde las Farc aparecen como “protagonistas de la barbarie, de la destrucción y la guerra que vivió Colombia”.

Y aseguró que otros “camaradas” de Londoño quieren llevar a Marulanda a la categoría de estadista: “De ninguna manera vamos a permitir que quieran cambiar la historia y que quieran mostrarle al país lo que no fue”.

“Entre el año 1985 y el año 2018, o sea 33 años, se cometieron 450.000 homicidios. Y las Farc no duró 33 años, fueron casi 50 años. O sea, que esos 450.000 podrían ser muchos más. La misma Comisión de la Verdad dice que hay un subregistro y que es posible que sean 800.000 homicidios, y las Farc es la responsable del 21 % de esos homicidios. ¿Saben cuál es la cifra? 97.000 asesinatos, y si nos vamos al subregistro serían 168.000 asesinatos”, explicó.

¿Una revolución de verdad? ¿QUIÉN FUÉ MANUEL MARULANDA VÉLEZ "ALIAS" TIROFIJO? ESTA ES LA HISTORIA REAL DE UN BANDIDO. No dejen de ver este video y saquen sus propias conclusiones. No se van a arrepentir. (Video Completo en YouTube) https://t.co/1Xq0KGJJLC pic.twitter.com/2ah3oQbvnI

“Por eso a mí me duele que hoy nos quieran hacer ver que Manuel Marulanda, el fundador y creador de las Farc, es un estadista. Para mí es un criminal, en el cielo no está. No lo vamos a recordar como un prohombre, como un gran estadista, sino como un criminal”, indicó.