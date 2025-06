Juan Manuel Galán: “No nos podemos dejar amedrentar, el miedo no nos puede dominar ni impedir llevar a cabo la campaña presidencial”

El director nacional del Partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, llegó a la Marcha del Silencio vestido de blanco como era la instrucción. Señaló que no solo marchaba en solidaridad con Miguel Uribe y su familia, debido al complicado momento que atraviesa por cuenta del atentado que sufrió, sino que también lo hacía por los soldados y policías que perdieron la vida en medio de los atentados de la última semana en el país.

“Hoy también tenemos que ser capaces de superar nuestras diferencias ideológicas para estar unidos con el propósito de rechazar unánimemente la violencia. La violencia no fue, no es y no ha sido el camino para que nuestro país salga adelante, el camino es la democracia”, señaló Juan Manuel Galán.