Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

En la Comisión Primera de la Cámara se presentó una diferencia entre dos congresistas por las coaliciones presidenciales para 2026.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 7:15 p. m.
Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico,e Julio César Triana de Cambio Radical.
Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, y Julio César Triana, representante de Cambio Radical. | Foto: SEMANA

Aunque todavía falta un poco más de seis meses para las elecciones presidenciales, diferentes sectores políticos llevan a cabo reuniones y exploran caminos para determinar la viabilidad de coaliciones o participaciones en las consultas interpartidistas de marzo.

En este camino, el Pacto Histórico tomó una ventaja por cuenta de la consulta del pasado 26 de octubre, donde Iván Cepeda fue elegido como el candidato presidencial de ese sector. Sin embargo, aún no está claro si puede participar en el denominado frente amplio por dudas jurídicas.

En medio de todo ese escenario, en la Comisión Primera de la Cámara, el representante Alejandro Ocampo cuestionó que sectores de centro y de derecha busquen uniones para la carrera presidencial.

Contexto: Líderes del Partido Conservador, Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical se reunieron para hablar del 2026

Ocampo cuestionó que expresidentes como Álvaro Uribe y César Gaviria se reúnan; también mencionó a Germán Vargas Lleras.

Por esa razón, el representante de Cambio Radical por el departamento del Huila, Julio César Triana, respondió a Ocampo y advirtió que la izquierda tiene temor de perder el poder en las próximas elecciones.

“El señor Alejandro Ocampo se ha referido a Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical. No logro entender por qué a los sectores de izquierda que han gobernado este país y convocan a un frente amplio para unirse y ganar la Presidencia, pero quieren y les molesta que quienes no pensamos igual que ellos nos unamos”.

Triana dijo que no entiende la molestia de Ocampo, ya que todos los sectores políticos tienen derecho a organizarse de cara a los comicios presidenciales. “¿Acaso nosotros no tenemos el mismo derecho de conformar una gran coalición para sacar a este país de la desgracia en la que anda? Nosotros tenemos derecho a buscar uniones para ganar y eso haremos”.

Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento. | Foto: Prensa Julio César Triana.

Finalmente, el congresista huilense salió en defensa del exvicepresidente y exigió respeto a los integrantes del Pacto Histórico.

Contexto: Terminó cumbre entre César Gaviria y Álvaro Uribe: nace la gran coalición para 2026; se centrará en “erradicar la pobreza”

“Como Alejandro Ocampo mencionó a Germán Vargas Lleras, debo decirle lo siguiente: 1. Vargas Lleras no está en la lista Clinton. 2. Vargas Lleras es el colombiano que más infraestructura ha desarrollado en este país y ha inaugurado obras, no como la pajarilla que ustedes hablan. 3. Vargas Lleras ha sido históricamente el único gobernante que ha llevado infraestructura a todo el país y pueden preguntar si tiene investigaciones en Colombia o en el exterior”.

El congresista le recomendó a Ocampo que hiciera la misma indagación con Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista Clinton y tiene varias denuncias en la Comisión de Acusación.

