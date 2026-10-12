Tatequieto a los anticipos para las presidenciales: proponen eliminar el polémico ‘mico’ que dejaría millonarios a algunos candidatos

Poco a poco se han venido conociendo casos de candidatos presidenciales que no tenían ninguna opción política de llegar a la Casa de Nariño, pero que decidieron seguir en la contienda y recibieron millonarios anticipos con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Como actualmente se están haciendo las revisiones sobre lo gastado por algunos aspirantes en la campaña pasada, se ha generado polémica al determinar que muchos de ellos recibieron más de 4.000 mil millones de pesos y los reportes dejan más dudas que respuestas.

Por ejemplo, Sondra Macollins recibió un anticipo de 4.500 millones. Santiago Botero recibió otro monto igual; Mauricio Lizcano la misma cifra; y Claudia López recibió 4.000 millones. Ninguno de ellos tenía opción real de pasar a la segunda vuelta, pero recibieron en sus cuentas de campaña estas millonarias sumas.

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Es más, ninguno de ellos logró superar el umbral. El único que lo logró fue Sergio Fajardo a quien no le alcanzó para estar en la segunda vuelta y recibió un anticipo de 4.067 millones. No obstante, no hay polémica sobre sus gastos.

Los casos más polémicos son los de Macollins y Botero. La campaña presidencial de este último, avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema, solicitó al Consejo Nacional Electoral “el reconocimiento del anticipo de financiación estatal previa para las elecciones a la presidencia de primera vuelta a realizarse el 31 de mayo de 2026”, según se lee en una resolución del CNE que tiene SEMANA.

Aunque Botero dijo ser millonario y tener más de 70.000 millones para financiar su campaña, la realidad es que pidió el anticipo y se lo gastó en nueve días como lo reveló SEMANA.

Lo que causó sorpresa es que el giro del anticipo fue el 22 de mayo y nueve días después se adelantó la primera vuelta presidencial. Es decir, Santiago Botero, como candidato, gastó 4.500 millones de pesos en pocos días. Y la última semana, según la ley, no se puede hacer abiertamente campaña.

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Por esa razón, el tema nuevamente está en los pasillos del Congreso y el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, está proponiendo eliminar un ‘mico’ que quedó incluido en el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 que fue declarada “condicionalmente exequible” por la Corte Constitucional.

El tema de fondo y que genera polémica es que allí se contempla que los candidatos presidenciales no deben retornar los anticipos que les da el Estado para su campaña así no logren el umbral.

Representante a la Cámara Julio César Triana Foto: Representante a la Cámara Julio César Triana

“En las presidenciales de este año, varios candidatos usaron este ‘mico’ para no devolver más de 4.500 millones de pesos del erario. Es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción”, dijo Triana.

El congresista del Huila agregó: “No es razonable que, mientras para que el resto de elecciones exista la obligación de reintegrar los anticipos cuando no se cumplen las condiciones legales, las campañas presidenciales cuenten con un tratamiento diferenciado que puede comprometer importantes recursos del erario”.

En ese sentido el Congreso deberá legislar nuevamente en esta materia para corregir ese “mico” y que haya un equilibrio entre la participación democrática y la responsabilidad fiscal.

“Los recursos de los colombianos no pueden quedar exentos de mecanismos efectivos de recuperación y control. Hay que eliminar este mico con un proyecto de ley estatutaria que atienda los criterios de la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Los recursos sagrados de la ciudadanía no pueden seguir siendo botín de campañas fallidas”, reiteró Triana.

Hernán Cadavid Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid tiene una postura similar y continuará impulsando su iniciativa para acabar con los anticipos para las consultas interpartidistas.

“Los recientes casos conocidos sobre la reposición de gastos de campaña confirman que vamos por el camino correcto al proponer eliminarla en las consultas interpartidistas. Este es apenas el comienzo. Tenemos la decisión de acabar con los abusos en la política”.

Estas propuestas serán debatidas en el Congreso y podría llegar una ley estatutaria para reglamentar lo dispuesto en la normativa colombiana y acabar con estos anticipos en las campañas presidenciales.