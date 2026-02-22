Katherine Miranda cuestionó a Gustavo Petro por mensaje en X: “Las cifras deben ser completas, no selectivas”

La respuesta que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, a la entrevista que dio el candidato presidencial Mauricio Cárdenas a SEMANA, no pasó desapercibida.

Una de las críticas que se lanzaron contra la reacción del mandatario fue de la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda.

La congresista cuestionó la manera en que el jefe de Estado entregó unas cifras en medio de la crisis en el sistema de salud:

“Presidente, su propia gráfica habla de 6.768 y ahora usted dice 7.770. ¿Cuál es la cifra real?

Además, esa “reducción acumulada” no son niños adicionales salvados cada año. Es la misma comparación contra 2022 repetida y sumada.

La reducción real entre 2022 y 2025 es 3.105. Si el modelo es tan exitoso, publique también la mortalidad por cáncer, VIH, hemofilia y diabetes. Las cifras deben ser completas, no selectivas”.

Y es que Petro expresó en X sobre la entrevista de Mauricio Cárdenas con SEMANA:

“Este tipo de entrevistas se estrella contra la realidad. Aunque el caso Kevin está en investigación, los datos sobre mortalidad infantil son contundentes.

Hemos salvado de morir a 7.770 niños y niñas menores de 5 años, comparado con todos los anteriores gobiernos. El peor fue en el que participó Mauricio Cárdenas.

El número de niños que hoy están vivos por el sistema preventivo de salud es mayor que toda la disminución de casos de muerte desde el segundo gobierno de Uribe”.

La molestia del jefe de Estado se dio por esta declaración que dio Mauricio Cárdenas: “La petrosalud mató a Kevin Acosta. ¿Por qué? Es un sistema ineficiente, inoperante y corrupto. Petro intervino el sistema de salud y lo hizo por la puerta de atrás”.

Aparte de Miranda, Alejandro Gaviria también cuestionó la respuesta de Petro a la entrevista:

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: NoticiasONU

“No hay metodología: ¿cómo se mide? ¿Cuál es la base? ¿Reducción con respecto a qué? Tampoco hay fuentes: ¿de dónde vienen los datos? ¿Son reproducibles? ¿Se usan cifras preliminares? En fin, sin transparencia ni posibilidad de verificación, esta información es inservible y demagógica. No puede usarse para evaluar ninguna política pública. Es un intento torpe de manipulación. Revela desesperación”.